https://crimea.ria.ru/20231026/chastnye-kosmicheskie-kompanii--putin-otsenil-perspektivy-1132346248.html

Частные космические компании – Путин оценил перспективы

Частные космические компании – Путин оценил перспективы - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Частные космические компании – Путин оценил перспективы

Российское государство заинтересовано в работе космических компаний частных форм собственности, заявил в четверг в ходе встречи с молодыми учеными и... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T22:54

2023-10-26T22:54

2023-10-26T22:57

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Российское государство заинтересовано в работе космических компаний частных форм собственности, заявил в четверг в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли президент Владимир Путин. При этом он отметил, что в стране для этого необходимо создавать условия, чтобы бизнесу это было выгодно.По мнению Владимира Путина, нужно отправлять часть средств не напрямую в госкорпорации, которые что-то производят для космоса, а тем, кто потребляет данные услуги, чтобы они могли их заказывать и повысить роль заказчика."Самое главное создать условия, рынок чтобы был. Так, чтобы платили за эти услуги, первые шаги надо сделать, а потом, уверен, дело дальше пойдет", - сказал глава государства.Также он отметил, что в стране в последние годы очень много внимания уделяется "вопросу разбюрокрачивания различных сфер деятельности", "космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов". Президент также отметил, что Россия продолжит изучение Луны, несмотря на инцидент с "Луной-25"."Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все все понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было... Будет, будет… не планируем закрывать", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли дальше поддерживаться отечественная программа исследования Луны.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.Читайте также на РИА Новости Крым:На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на БайконуреМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, космос, луна, новости, роскосмос, экономика, бизнес