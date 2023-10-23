https://crimea.ria.ru/20231023/radio-sputnik-vozglavil-kirill-vyshinskiy-1132258208.html
Радио Sputnik возглавил Кирилл Вышинский
Радио Sputnik возглавил Кирилл Вышинский - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Радио Sputnik возглавил Кирилл Вышинский
Sputnik стал известный журналист Кирилл Вышинский. Новость о назначении появилась на Telegram-канале радиостанции. РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T11:22
2023-10-23T11:22
2023-10-23T11:22
кирилл вышинский
sputnik
радио sputnik
медиагруппа "россия сегодня"
сми
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главным редактором Радио Sputnik стал известный журналист Кирилл Вышинский. Новость о назначении появилась на Telegram-канале радиостанции.До последнего времени он занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл Вышинский является членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске. Получил высшее образование на филологическом факультете Днепропетровского государственного университета. В профессиональной журналистике он трудится уже 30 лет: работал на телевидении, радио, в газетах, интернет-СМИ.С 2006 по 2014 года был собкором ВГТРК на Украине. Далее до 2018 года занимал должность главного редактора интернет-портала РИА Новости Украина.В мае 2018 года был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене и арестован Херсонским городским судом. Меру пресечения суд продлевал восемь раз.Из-под стражи Кирилл Вышинский вышел 28 августа 2019 года, а 7 сентября прибыл в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.Кирилл Вышинский награжден премией правительства и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Вышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобииИз журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
https://crimea.ria.ru/20231019/v-moskve-podveli-itogi-fotokonkursa-imeni-stenina-1132198457.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кирилл вышинский, sputnik, радио sputnik, медиагруппа "россия сегодня", сми, новости
Радио Sputnik возглавил Кирилл Вышинский
Главным редактором радио Sputnik стал журналист Кирилл Вышинский
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главным редактором Радио Sputnik стал известный журналист Кирилл Вышинский. Новость о назначении появилась на Telegram-канале радиостанции.
"Радио Sputnik в свое время сделало очень дерзкий шаг из интернета в радиоэфир и доказало, что может быть интересным широкой аудитории радио. Сплоченный и очень работоспособный коллектив, интересные авторы программ — все это задает высокую планку и позволяет ставить серьезные задачи по завоеванию новых высот. К ним мы и будем идти вместе", - сказал Вышинский.
До последнего времени он занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл Вышинский является членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.
Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске. Получил высшее образование на филологическом факультете Днепропетровского государственного университета. В профессиональной журналистике он трудится уже 30 лет: работал на телевидении, радио, в газетах, интернет-СМИ.
С 2006 по 2014 года был собкором ВГТРК на Украине. Далее до 2018 года занимал должность главного редактора интернет-портала РИА Новости Украина.
В мае 2018 года был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене и арестован Херсонским городским судом. Меру пресечения суд продлевал восемь раз.
Из-под стражи Кирилл Вышинский вышел 28 августа 2019 года, а 7 сентября прибыл в Москву. На Украине обвинение против него до сих пор не снято.
Кирилл Вышинский награжден премией правительства и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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