Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231022/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1132156769.html
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T00:01
2023-10-22T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132045427_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d84a6ee1b916e7bbda9f88c3a3d98560.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26.
https://crimea.ria.ru/20231020/idem-na-rekord-v-krymu-na-vykhodnykh-ozhidaetsya-30-gradusnaya-zhara-1132215893.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132045427_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_deb92f4638f3f2bbe3edfb2478959293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 22.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрирода Крыма
Природа Крыма - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +9 градусов, днем +21…+25, в горах +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +22…+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 20:18
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
21:59Главное за день: 21 октября
21:05Крымский мост: ситуация с движением в субботу вечером
20:48Крымчане стали спортивнее - мотивационные советы тренера
20:18В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый Иерусалим
19:37Тепло задержится в Крыму – прогноз на неделю
19:18Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
18:39Снова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
18:32"Кинжалы" над Черным морем и трагедия в Газе: топ новостей недели
18:06Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж
17:22ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне
16:53Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
16:30На Украине перебои с энергоснабжением ряда областей
15:57Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника
15:20Российские войска РФ сбили украинские самолеты и вертолет
14:51Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"
14:43Владыка Лазарь приветствовал нового главу Крымской митрополии
14:09Новый глава Крымской митрополии проводит первый молебен в Симферополе
13:26В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма
Лента новостейМолния