https://crimea.ria.ru/20231021/leto-vozvraschaetsya-v-krymu-v-subbotu-do-27-gradusov-1132156170.html
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов
В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T00:01
2023-10-21T00:01
2023-10-21T00:01
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судак
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CИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем от +21 до +26.
https://crimea.ria.ru/20231020/idem-na-rekord-v-krymu-na-vykhodnykh-ozhidaetsya-30-gradusnaya-zhara-1132215893.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов
В Крыму в субботу до 27 градусов тепла
CИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, в центральных, западных и восточных районах до 17 м/с. Температура воздуха составит ночью +12…+17, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем от +21 до +26.