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Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов
В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T00:01
2023-10-21T00:01
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CИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем от +21 до +26.
https://crimea.ria.ru/20231020/idem-na-rekord-v-krymu-na-vykhodnykh-ozhidaetsya-30-gradusnaya-zhara-1132215893.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов

В Крыму в субботу до 27 градусов тепла

00:01 21.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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CИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, в центральных, западных и восточных районах до 17 м/с. Температура воздуха составит ночью +12…+17, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем от +21 до +26.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 20:18
Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
23:02Крымский мост: оперативная информация об очередях
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21:52Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
21:43Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде
21:22Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20:52Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ
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20:18Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
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20:03Аварийное отключение электроэнергии в Черноморском – причины
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19:22Крымский мост открыт
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