https://crimea.ria.ru/20231021/leto-vozvraschaetsya-v-krymu-v-subbotu-do-27-gradusov-1132156170.html

Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов

Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Лето возвращается: в Крыму в субботу до +27 градусов

В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T00:01

2023-10-21T00:01

2023-10-21T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В субботу благодаря Атлантическому циклону на территорию Крыма будут поступать тропические воздушные массы. Ожидается теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем от +21 до +26.

https://crimea.ria.ru/20231020/idem-na-rekord-v-krymu-na-vykhodnykh-ozhidaetsya-30-gradusnaya-zhara-1132215893.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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