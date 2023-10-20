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В Симферополе авария на сетях - шесть микрорайонов без воды
В Симферополе авария на сетях - шесть микрорайонов без воды - РИА Новости Крым, 20.10.2023
В Симферополе авария на сетях - шесть микрорайонов без воды
В пятницу из-за аварии на сетях водоснабжения в Симферополе без воды останутся шесть микрорайонов, три десятка улиц и ряд садовых товариществ, сообщает... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T09:20
2023-10-20T09:20
2023-10-20T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В пятницу из-за аварии на сетях водоснабжения в Симферополе без воды останутся шесть микрорайонов, три десятка улиц и ряд садовых товариществ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Авария в СимферополеПо данным предприятия, водоснабжения не будет до 23 часов в границах кооперативов "Садовод", "Дачник", "Юбилейный", микрорайонов "Крымская Роза", Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое.Также отключение затронет улицы Кечкеметская, Титова, Сельвинского, Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Лесхозная, проспект Победы, территорию ЖК "Клевер" в селе Строгоновка.Ранее сообщалось, что с 10 утра до 20 часов 20 октября без воды в Симферополе останутся абоненты по ул. Толстого, А.Невского, Павленко, Речной и в одноименном переулке, а также в переулке Галерейном.Подвоз водыКак сообщают на предприятии, абонентов обеспечат привозной водой, с 9 часов утра машины будут стоять на ул. Бела Куна, 23, возле детского сада, и на ул. Кечкеметской, между 79 и 83 домами.В микрорайон Крымская роза, а также к дому №170 по улице Кечкеметской воду привезут к 11 часам утра."Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - уточняется в сообщении.Отключение воды в других городах КрымаКроме того, в пятницу до полудня воды не будет в симферопольском селе Левадки.До 17 часов - в Семисотке Ленинского района, а также в селе Дачном Джанкойского района по улицам Виноградной, Садовой, Зеленой, Родниковой, Лесной.В Феодосии до пяти часов вечера без воды село Ближнее - улицы Садовая, 1-я Октябрьская, Тополевая.Силами предприятия перечисленным абонентам также обеспечат подвоз питьевой воды по заявкам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресовДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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В Симферополе авария на сетях - шесть микрорайонов без воды
"Вода Крыма": в Симферополе произошла авария на сетях, часть абонентов без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В пятницу из-за аварии на сетях водоснабжения в Симферополе без воды останутся шесть микрорайонов, три десятка улиц и ряд садовых товариществ, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Авария в Симферополе
По данным предприятия, водоснабжения не будет до 23 часов в границах кооперативов "Садовод", "Дачник", "Юбилейный", микрорайонов "Крымская Роза", Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое.
Также отключение затронет улицы Кечкеметская, Титова, Сельвинского, Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Лесхозная, проспект Победы, территорию ЖК "Клевер" в селе Строгоновка.
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23 часам 20 октября, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6 часам утра 21 октября.
Ранее сообщалось, что с 10 утра до 20 часов 20 октября без воды в Симферополе останутся абоненты по ул. Толстого, А.Невского, Павленко, Речной и в одноименном переулке, а также в переулке Галерейном.
Подвоз воды
Как сообщают на предприятии, абонентов обеспечат привозной водой, с 9 часов утра машины будут стоять на ул. Бела Куна, 23, возле детского сада, и на ул. Кечкеметской, между 79 и 83 домами.
В микрорайон Крымская роза, а также к дому №170 по улице Кечкеметской воду привезут к 11 часам утра.
"Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - уточняется в сообщении.
Отключение воды в других городах Крыма
Кроме того, в пятницу до полудня воды не будет в симферопольском селе Левадки.
До 17 часов - в Семисотке Ленинского района, а также в селе Дачном Джанкойского района по улицам Виноградной, Садовой, Зеленой, Родниковой, Лесной.
В Феодосии до пяти часов вечера без воды село Ближнее - улицы Садовая, 1-я Октябрьская, Тополевая.
Силами предприятия перечисленным абонентам также обеспечат подвоз питьевой воды по заявкам.
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