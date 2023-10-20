https://crimea.ria.ru/20231020/sukho-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1132155241.html

Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу

Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, будет тепло и солнечно. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T00:01

2023-10-20T00:01

2023-10-20T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, будет тепло и солнечно. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+23.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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