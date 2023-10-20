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Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу
Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, будет тепло и солнечно. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T00:01
2023-10-20T00:01
2023-10-20T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, будет тепло и солнечно. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+23.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу сухо и солнечно
CИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, будет тепло и солнечно. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +9 градусов, днем +19…+22, в горах +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+23.