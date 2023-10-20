Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231020/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-1132232245.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях
Крымский мост: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Крымский мост: оперативная информация об очередях
На подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани, со стороны Керчи проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T23:02
2023-10-20T23:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани, со стороны Керчи проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Ранее в пятницу движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение почти двух часов. После возобновления движения на подъездах к транспортному переходу в очереди было более 300 машин.
https://crimea.ria.ru/20231019/kogda-dostoyat-trassu-simferopol--evpatoriya--mirnyy-1132175586.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация об очередях

На подъезде к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани

23:02 20.10.2023 (обновлено: 23:04 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани, со стороны Керчи проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 23:00 в очереди со стороны Тамани находится 255 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Ранее в пятницу движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение почти двух часов. После возобновления движения на подъездах к транспортному переходу в очереди было более 300 машин.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный
Вчера, 08:36
Когда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:34Главные новости Крыма: 20 октября
22:22Главное за день: 20 октября
21:52Норвегия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
21:43Украинскому нацисту Хунке предъявлено обвинение в геноциде
21:22Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20:52Зеленскому настало время замолчать: аналитик о "посланиях" западных СМИ
20:35Цены на ярмарках в Крыму: картошка и капуста по 20 рублей
20:18Идем на рекорд: в Крыму на выходных ожидается 30-градусная жара
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:03Аварийное отключение электроэнергии в Черноморском – причины
19:24В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов
19:22Крымский мост открыт
19:16Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Крыму
19:13Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:01В Севастополе водитель фургона сбил ребенка на самокате
18:41Масштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
18:23Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
18:13Над Севастополем сбита ракета
18:01Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
17:52Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
Лента новостейМолния