https://crimea.ria.ru/20231020/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-1132232245.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях
Крымский мост: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Крымский мост: оперативная информация об очередях
На подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани, со стороны Керчи проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T23:02
2023-10-20T23:02
2023-10-20T23:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани, со стороны Керчи проезд свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Ранее в пятницу движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение почти двух часов. После возобновления движения на подъездах к транспортному переходу в очереди было более 300 машин.
https://crimea.ria.ru/20231019/kogda-dostoyat-trassu-simferopol--evpatoriya--mirnyy-1132175586.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация об очередях
На подъезде к Крымскому мосту очередь со стороны Тамани
23:02 20.10.2023 (обновлено: 23:04 20.10.2023)