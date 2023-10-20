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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T17:33
2023-10-20T17:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
крым
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту приостановлено

17:33 20.10.2023
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымТаманьКраснодарский край
 
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