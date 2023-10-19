https://crimea.ria.ru/20231019/glavnye-novosti-kryma-19-oktyabrya-1132208478.html

Главные новости Крыма: 19 октября

Главные новости Крыма: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Главные новости Крыма: 19 октября

Из Крыма в Белоруссию начнет ходить автобус. Завершается строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Представитель логистической компании заявляет о... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T22:22

2023-10-19T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Из Крыма в Белоруссию начнет ходить автобус. Завершается строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Представитель логистической компании заявляет о безопасности сухопутного коридора в Крым через новые регионы. В парке миниатюр в Бахчисарае появились пингвины и нерпы. В районе Гаспры произошло смертельное ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовый автобусный маршрут Ялта – МинскПервый автобус из Крыма в Белоруссию отправится в пятницу, 20 октября. Маршрут по территории полуострова пройдет через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. В пути пассажиры пробудут 40 часов. Из Ялты автобус будет выходить в 16.30, ориентировочное время прибытия в столицу Белорусии 10.05. Автобус будет ходить раз в четыре дня.Строительство трассы Симферополь – Евпатория – МирныйГотовность трассы Симферополь – Евпатория – Мирный 80 %. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что строительство завершат до конца 2024 года. Это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На ней запланировано строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов.Безопасность сухопутного коридора в КрымДиректор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов заявил, что трасса через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск абсолютно безопасна. Более тысячи фур без перебоев доставляют по ней продовольствие в Крым. Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой. На проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа.Пополнение в парке миниатюр в БахчисараеСемь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы – новые обитатели зоопарка в Бахчисарае. Этого события здесь ждали здесь три года. За это время построили вольеры со специальной терморегуляцией, так как эти животные хладолюбивы. Также для них составлен специальный рацион питания.Смертельное ДТП в ЯлтеВодитель автомобиля Toyota RAV4 двигался из Севастополя в сторону Ялты. В районе поселка Гаспра он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель которого погиб на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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