Главные новости Крыма: 19 октября
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 19 октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта шторм маяк набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Из Крыма в Белоруссию начнет ходить автобус. Завершается строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Представитель логистической компании заявляет о безопасности сухопутного коридора в Крым через новые регионы. В парке миниатюр в Бахчисарае появились пингвины и нерпы. В районе Гаспры произошло смертельное ДТП.
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Новый автобусный маршрут Ялта – Минск
Первый автобус из Крыма в Белоруссию отправится в пятницу, 20 октября. Маршрут по территории полуострова пройдет через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. В пути пассажиры пробудут 40 часов. Из Ялты автобус будет выходить в 16.30, ориентировочное время прибытия в столицу Белорусии 10.05. Автобус будет ходить раз в четыре дня.
Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный
Готовность трассы Симферополь – Евпатория – Мирный 80 %. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что строительство завершат до конца 2024 года. Это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На ней запланировано строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов.
Безопасность сухопутного коридора в Крым
Директор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов заявил, что трасса через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск абсолютно безопасна. Более тысячи фур без перебоев доставляют по ней продовольствие в Крым. Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой. На проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа.
Пополнение в парке миниатюр в Бахчисарае
Семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы – новые обитатели зоопарка в Бахчисарае. Этого события здесь ждали здесь три года. За это время построили вольеры со специальной терморегуляцией, так как эти животные хладолюбивы. Также для них составлен специальный рацион питания.
Смертельное ДТП в Ялте
Водитель автомобиля Toyota RAV4 двигался из Севастополя в сторону Ялты. В районе поселка Гаспра он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель которого погиб на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.