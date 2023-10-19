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Главные новости Крыма: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Главные новости Крыма: 19 октября
Главные новости Крыма: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Главные новости Крыма: 19 октября
Из Крыма в Белоруссию начнет ходить автобус. Завершается строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Представитель логистической компании заявляет о... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T22:22
2023-10-19T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Из Крыма в Белоруссию начнет ходить автобус. Завершается строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Представитель логистической компании заявляет о безопасности сухопутного коридора в Крым через новые регионы. В парке миниатюр в Бахчисарае появились пингвины и нерпы. В районе Гаспры произошло смертельное ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовый автобусный маршрут Ялта – МинскПервый автобус из Крыма в Белоруссию отправится в пятницу, 20 октября. Маршрут по территории полуострова пройдет через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. В пути пассажиры пробудут 40 часов. Из Ялты автобус будет выходить в 16.30, ориентировочное время прибытия в столицу Белорусии 10.05. Автобус будет ходить раз в четыре дня.Строительство трассы Симферополь – Евпатория – МирныйГотовность трассы Симферополь – Евпатория – Мирный 80 %. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что строительство завершат до конца 2024 года. Это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На ней запланировано строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов.Безопасность сухопутного коридора в КрымДиректор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов заявил, что трасса через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск абсолютно безопасна. Более тысячи фур без перебоев доставляют по ней продовольствие в Крым. Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой. На проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа.Пополнение в парке миниатюр в БахчисараеСемь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы – новые обитатели зоопарка в Бахчисарае. Этого события здесь ждали здесь три года. За это время построили вольеры со специальной терморегуляцией, так как эти животные хладолюбивы. Также для них составлен специальный рацион питания.Смертельное ДТП в ЯлтеВодитель автомобиля Toyota RAV4 двигался из Севастополя в сторону Ялты. В районе поселка Гаспра он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель которого погиб на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20231019/dron-razvedchik-ssha-poteryal-svyaz-pri-popytke-podletet-k-krymu-1132195350.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Главные новости Крыма: 19 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 19 октября

22:22 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта шторм маяк набережная
Ялта шторм маяк набережная - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Из Крыма в Белоруссию начнет ходить автобус. Завершается строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Представитель логистической компании заявляет о безопасности сухопутного коридора в Крым через новые регионы. В парке миниатюр в Бахчисарае появились пингвины и нерпы. В районе Гаспры произошло смертельное ДТП.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Новый автобусный маршрут Ялта – Минск

Первый автобус из Крыма в Белоруссию отправится в пятницу, 20 октября. Маршрут по территории полуострова пройдет через Алушту, Симферополь, Феодосию и Керчь. В пути пассажиры пробудут 40 часов. Из Ялты автобус будет выходить в 16.30, ориентировочное время прибытия в столицу Белорусии 10.05. Автобус будет ходить раз в четыре дня.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
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Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к Крыму

Строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный

Готовность трассы Симферополь – Евпатория – Мирный 80 %. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что строительство завершат до конца 2024 года. Это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На ней запланировано строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
14:42
Сбил и уехал - ГИБДД Севастополя ищет свидетелей аварии

Безопасность сухопутного коридора в Крым

Директор крупнейшей в Крыму логистической компании Михаил Сентемов заявил, что трасса через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск абсолютно безопасна. Более тысячи фур без перебоев доставляют по ней продовольствие в Крым. Трасса обеспечена всей необходимой инфраструктурой. На проверку в пунктах пропуска в Ростове и на въезде в Крым уходит полтора часа.
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Пополнение в парке миниатюр в Бахчисарае

Семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы – новые обитатели зоопарка в Бахчисарае. Этого события здесь ждали здесь три года. За это время построили вольеры со специальной терморегуляцией, так как эти животные хладолюбивы. Также для них составлен специальный рацион питания.
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Смертельное ДТП в Ялте

Водитель автомобиля Toyota RAV4 двигался из Севастополя в сторону Ялты. В районе поселка Гаспра он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki, водитель которого погиб на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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