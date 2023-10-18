https://crimea.ria.ru/20231018/v-sevastopole-gromko---rabotayut-protivodiversionnye-raschety-1132163011.html
В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты
В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты
В Севастополе ЧФ проводит тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T08:38
2023-10-18T08:38
2023-10-18T08:38
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе ЧФ проводит тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне корабли Черноморского флота отработают выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром во вторник военные ЧФ проводили учения с применением реактивных бомбометов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников
https://crimea.ria.ru/20231017/v-chernom-more-unichtozhen-morskoy-bespilotnik-vsu-1132154900.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты
ВСевастополе флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения