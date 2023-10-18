https://crimea.ria.ru/20231018/rossiyskie-voennye-razgromili-aviasklad-na-aerodrome-pod-dnepropetrovskom-1132176621.html
Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском
Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском
Российские военные разгромили авиационный склад противника на аэродроме под Днепропетровском, сообщает в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T16:39
2023-10-18T16:39
2023-10-18T16:39
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
харьковская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российские военные разгромили авиационный склад противника на аэродроме под Днепропетровском, сообщает в Минобороны РФ.Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты вражеских подразделений, российскими средствами ПВО перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Над населенными пунктами в ДНР и ЛНР, в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях сбили 51 беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромахУдар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураномПутин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, харьковская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском
Минобороны: ВС РФ уничтожили авиационный склад ВСУ на аэродроме под Днепропетровском