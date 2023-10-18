https://crimea.ria.ru/20231018/rossiyskie-voennye-razgromili-aviasklad-na-aerodrome-pod-dnepropetrovskom-1132176621.html

Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском

Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Российские военные разгромили авиасклад на аэродроме под Днепропетровском

Российские военные разгромили авиационный склад противника на аэродроме под Днепропетровском, сообщает в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T16:39

2023-10-18T16:39

2023-10-18T16:39

министерство обороны рф

новости сво

днепропетровская область

харьковская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российские военные разгромили авиационный склад противника на аэродроме под Днепропетровском, сообщает в Минобороны РФ.Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты вражеских подразделений, российскими средствами ПВО перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Над населенными пунктами в ДНР и ЛНР, в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях сбили 51 беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромахУдар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураномПутин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине

днепропетровская область

харьковская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, харьковская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу