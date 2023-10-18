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РНКБ с начала года выдал 10 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм

РНКБ с начала года выдал 10 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм - РИА Новости Крым, 18.10.2023

РНКБ с начала года выдал 10 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, за 9 месяцев 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 10 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T14:18

2023-10-18T14:18

2023-10-18T14:18

рнкб (пао)

новости крыма

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льготное кредитование

кредит

крымский бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, за 9 месяцев 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 10 миллиардов рублей кредитов в рамках льготных государственным программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В частности, 4 миллиарда рублей кредитов выданы за этот период в рамках госпрограммы Минэкономразвития №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Чаще всего такими кредитами пользуются предприятия в сферах обрабатывающего производства, предоставления недвижимости в аренду, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита.По программе льготного кредитования инвестпроектов участников СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя №2221 РНКБ выдал около 3 миллиардов рублей. Еще 1,7 миллиарда рублей кредитов предоставлены в рамках федеральной программы министерства сельского хозяйства РФ №1528. Кроме того, более 1 миллиарда рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

https://crimea.ria.ru/20231016/obem-vydach-ipotechnykh-kreditov-v-rnkb-za-god-uvelichilsya-vdvoe-1132114485.html

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рнкб (пао), новости крыма, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, льготное кредитование, кредит, крымский бизнес, севастополь