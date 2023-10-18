Рейтинг@Mail.ru
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231018/mriya-resort--spa-poluchil-dve-prestizhnye-premii-na-sammite-hr-direktorov-1132164152.html
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) отмечен двумя премиями на XXIV Саммите HR-директоров России и СНГ, который прошел в Москве. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T10:18
2023-10-18T10:18
mriya resort&spa
крым
новости крыма
общество
рынок труда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132165093_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_2eae4f61bb616a49b6f1bd182fd03973.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort &amp; SPA (Мрия Резорт &amp; СПА) отмечен двумя премиями на XXIV Саммите HR-директоров России и СНГ, который прошел в Москве.Курорт получил премию “Хрустальная пирамида-2023” в номинации "Бренд работодателя", а также премию ESG Excellence Award 2023 в номинации "Лучший проект в рамках КСО по вовлечению молодежи в позитивные изменения" за проект "Связи поколений".Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году и ежегодно присуждается за лучший опыт управления компаниями и людьми, а также привлекает внимание к сфере управления человеческим капиталом, поощрению организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.За годы работы Mriya Resort &amp; SPA стал признанным работодателем на рынке труда. Курорт является лучшим работодателем в Крыму по версии рейтинга HeadHunter 2022 года. Компания предоставляет своим сотрудникам систему обучения и возможность карьерного роста, а также жилье, питание, трансфер до места работы, компенсацию за переезд, официальное трудоустройство, корпоративные мероприятия, большой выбор бесплатных спортивных секций и скидки на услуги комплекса.Социальный проект "Связи поколений", получивший премию ESG Excellence Award 2023, был запущен Волонтерским центром курорта "Департамент добрых дел". Проект объединил несколько общественных организаций: Дом милосердия и ГБОУ РК Алупкинскую санаторную школу-интернат. На протяжении 2022 года ежемесячно в рамках совместных мероприятий были организованы интеллектуальные игры, выходы в театр, кино и музеи, кулинарные и творческие мастер-классы, выезды к морю и заповедники.Основная цель проекта – сохранить качество жизни для пожилых людей и инвалидов, которые получают внимание от молодого поколения, а детям привить уважение и почтение к старшему поколению и развивать социальные ценности с раннего возраста.Проект создал тенденцию среди школьников - активно принимать участие в социальных акциях поддержки пожилых людей.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUnJiF4Jma
https://crimea.ria.ru/20231017/mriya-resort--spa-zapuskaet-vserossiyskiy-konkurs-dizayn-proektov-1132134376.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132165093_1:0:2400:1799_1920x0_80_0_0_5d4b63e84539e104ab6885a80d656fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mriya resort&spa, крым, новости крыма, общество, рынок труда
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров

Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров в Москве

10:18 18.10.2023
 
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) отмечен двумя премиями на XXIV Саммите HR-директоров России и СНГ, который прошел в Москве.
Курорт получил премию “Хрустальная пирамида-2023” в номинации "Бренд работодателя", а также премию ESG Excellence Award 2023 в номинации "Лучший проект в рамках КСО по вовлечению молодежи в позитивные изменения" за проект "Связи поколений".
Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году и ежегодно присуждается за лучший опыт управления компаниями и людьми, а также привлекает внимание к сфере управления человеческим капиталом, поощрению организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.
За годы работы Mriya Resort & SPA стал признанным работодателем на рынке труда. Курорт является лучшим работодателем в Крыму по версии рейтинга HeadHunter 2022 года. Компания предоставляет своим сотрудникам систему обучения и возможность карьерного роста, а также жилье, питание, трансфер до места работы, компенсацию за переезд, официальное трудоустройство, корпоративные мероприятия, большой выбор бесплатных спортивных секций и скидки на услуги комплекса.
"Мы благодарны за признание достижений Mriya Resort в области бренда работодателя. Особенно приятно получать награду в номинации, которая в этом году вручается впервые. Это еще одно подтверждение тому, что Mriya Resort - это не просто работа, а уникальный лайфстайл счастливой и успешной жизни, где у каждого есть возможность развиваться и строить карьеру в компании, где ценят и уважают труд каждого человека. Отдельно хочется отметить, что мы воплотили в жизнь проект "Клуб лидеров", который позволяет каждому сотруднику заявить о себе, реализовать собственные идеи в рамках курорта. Это масштабное обучение и выращивание настоящих лидеров внутри компании. Программа длится 9 месяцев и в неё входят обучающие лекции, мастер-классы, нетворкинг и общение со спикерами", - комментирует директор по работе с персоналом Mriya Resort & SPA Екатерина Чалая.
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
1 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
2 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
3 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
4 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
1 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
2 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
3 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
4 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
Социальный проект "Связи поколений", получивший премию ESG Excellence Award 2023, был запущен Волонтерским центром курорта "Департамент добрых дел". Проект объединил несколько общественных организаций: Дом милосердия и ГБОУ РК Алупкинскую санаторную школу-интернат. На протяжении 2022 года ежемесячно в рамках совместных мероприятий были организованы интеллектуальные игры, выходы в театр, кино и музеи, кулинарные и творческие мастер-классы, выезды к морю и заповедники.
Основная цель проекта – сохранить качество жизни для пожилых людей и инвалидов, которые получают внимание от молодого поколения, а детям привить уважение и почтение к старшему поколению и развивать социальные ценности с раннего возраста.
Проект создал тенденцию среди школьников - активно принимать участие в социальных акциях поддержки пожилых людей.
Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pUnJiF4Jma
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Вчера, 10:00
Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort&SPAКрымНовости КрымаОбществоРынок труда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – Шойгу
13:38Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою
13:26Мы сможем отражать эти атаки – Путин о поставке ATACMS на Украину
13:11МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - Путин
13:09Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин
13:01Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа
12:47Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео
12:47Удар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогноз
12:38Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
12:14МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее
12:09Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников
11:50В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто
11:30Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
11:22ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
10:56Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейского
10:46Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области
10:37Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
10:30Володин о новом законопроекте: осужденным нельзя работать учителями
10:18Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
10:03Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Лента новостейМолния