https://crimea.ria.ru/20231018/mriya-resort--spa-poluchil-dve-prestizhnye-premii-na-sammite-hr-direktorov-1132164152.html

Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров

Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров

Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) отмечен двумя премиями на XXIV Саммите HR-директоров России и СНГ, который прошел в Москве. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T10:18

2023-10-18T10:18

2023-10-18T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) отмечен двумя премиями на XXIV Саммите HR-директоров России и СНГ, который прошел в Москве.Курорт получил премию “Хрустальная пирамида-2023” в номинации "Бренд работодателя", а также премию ESG Excellence Award 2023 в номинации "Лучший проект в рамках КСО по вовлечению молодежи в позитивные изменения" за проект "Связи поколений".Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году и ежегодно присуждается за лучший опыт управления компаниями и людьми, а также привлекает внимание к сфере управления человеческим капиталом, поощрению организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.За годы работы Mriya Resort & SPA стал признанным работодателем на рынке труда. Курорт является лучшим работодателем в Крыму по версии рейтинга HeadHunter 2022 года. Компания предоставляет своим сотрудникам систему обучения и возможность карьерного роста, а также жилье, питание, трансфер до места работы, компенсацию за переезд, официальное трудоустройство, корпоративные мероприятия, большой выбор бесплатных спортивных секций и скидки на услуги комплекса.Социальный проект "Связи поколений", получивший премию ESG Excellence Award 2023, был запущен Волонтерским центром курорта "Департамент добрых дел". Проект объединил несколько общественных организаций: Дом милосердия и ГБОУ РК Алупкинскую санаторную школу-интернат. На протяжении 2022 года ежемесячно в рамках совместных мероприятий были организованы интеллектуальные игры, выходы в театр, кино и музеи, кулинарные и творческие мастер-классы, выезды к морю и заповедники.Основная цель проекта – сохранить качество жизни для пожилых людей и инвалидов, которые получают внимание от молодого поколения, а детям привить уважение и почтение к старшему поколению и развивать социальные ценности с раннего возраста.Проект создал тенденцию среди школьников - активно принимать участие в социальных акциях поддержки пожилых людей.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUnJiF4Jma

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort&spa, крым, новости крыма, общество, рынок труда