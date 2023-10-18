Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров в Москве
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Курорт Mriya Resort & SPA (Мрия Резорт & СПА) отмечен двумя премиями на XXIV Саммите HR-директоров России и СНГ, который прошел в Москве.
Курорт получил премию “Хрустальная пирамида-2023” в номинации "Бренд работодателя", а также премию ESG Excellence Award 2023 в номинации "Лучший проект в рамках КСО по вовлечению молодежи в позитивные изменения" за проект "Связи поколений".
Премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году и ежегодно присуждается за лучший опыт управления компаниями и людьми, а также привлекает внимание к сфере управления человеческим капиталом, поощрению организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.
За годы работы Mriya Resort & SPA стал признанным работодателем на рынке труда. Курорт является лучшим работодателем в Крыму по версии рейтинга HeadHunter 2022 года. Компания предоставляет своим сотрудникам систему обучения и возможность карьерного роста, а также жилье, питание, трансфер до места работы, компенсацию за переезд, официальное трудоустройство, корпоративные мероприятия, большой выбор бесплатных спортивных секций и скидки на услуги комплекса.
"Мы благодарны за признание достижений Mriya Resort в области бренда работодателя. Особенно приятно получать награду в номинации, которая в этом году вручается впервые. Это еще одно подтверждение тому, что Mriya Resort - это не просто работа, а уникальный лайфстайл счастливой и успешной жизни, где у каждого есть возможность развиваться и строить карьеру в компании, где ценят и уважают труд каждого человека. Отдельно хочется отметить, что мы воплотили в жизнь проект "Клуб лидеров", который позволяет каждому сотруднику заявить о себе, реализовать собственные идеи в рамках курорта. Это масштабное обучение и выращивание настоящих лидеров внутри компании. Программа длится 9 месяцев и в неё входят обучающие лекции, мастер-классы, нетворкинг и общение со спикерами", - комментирует директор по работе с персоналом Mriya Resort & SPA Екатерина Чалая.
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
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Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
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Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
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Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
© Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
4 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
1 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
2 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
3 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
4 из 4
Mriya Resort & SPA получил две престижные премии на Саммите HR-директоров
© Mriya Resort & SPA
Социальный проект "Связи поколений", получивший премию ESG Excellence Award 2023, был запущен Волонтерским центром курорта "Департамент добрых дел". Проект объединил несколько общественных организаций: Дом милосердия и ГБОУ РК Алупкинскую санаторную школу-интернат. На протяжении 2022 года ежемесячно в рамках совместных мероприятий были организованы интеллектуальные игры, выходы в театр, кино и музеи, кулинарные и творческие мастер-классы, выезды к морю и заповедники.
Основная цель проекта – сохранить качество жизни для пожилых людей и инвалидов, которые получают внимание от молодого поколения, а детям привить уважение и почтение к старшему поколению и развивать социальные ценности с раннего возраста.
Проект создал тенденцию среди школьников - активно принимать участие в социальных акциях поддержки пожилых людей.
Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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