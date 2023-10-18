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Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231018/barkhatnyy-sezon-v-krymu-s-kazhdym-godom-stanovitsya-dolshe--ekspert-1132148655.html
Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт
Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт
Несмотря на то, что, по заявлениям крымских синоптиков, бархатный сезон в Крыму уже закончился, говорить о том, что наступила беспросветная холодная осень, пока РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T21:48
2023-10-18T21:48
игорь вахрушев
эксклюзивы риа новости крым
кфу (крымский федеральный университет)
крым курортный
отдых в крыму
туризм в крыму
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что, по заявлениям крымских синоптиков, бархатный сезон в Крыму уже закончился, говорить о том, что наступила беспросветная холодная осень, пока рано. Жители Крыма еще могут в ближайшее время увидеть небольшие проблески комфортной погоды благодаря Черному морю и, как ни странно, глобальному потеплению. Подробнее об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма ТА КФУ им. В.И. Вернадского, член совета отделения РГО в Крыму Игорь Вахрушев.Как такового научного понятия “бархатный сезон” в климатологии нет. Как пояснил Игорь Вахрушев, само словосочетание начали использовать в отношении периода комфортного отдыха в Крыму еще во времена Российской империи, когда аристократия, приезжая на весенний отдых в Крым, “меняла соболиные шкуры на бархатные платья для вечерних прогулок по Ялте”.Вместе с тем в последние несколько лет крымские ученые отмечают, что продолжительность бархатного сезона увеличивается. С одной стороны, отметил Игорь Вахрушев, это объясняется тем, что полуостров окружен Черным морем, прогретые воды которого не дают погоде меняться резко.Впрочем, о том, что продолжительность бархатного сезона увеличивается и благодаря глобальному потеплению, можно говорить с уверенностью. Как и о том, что глобальные климатические изменения стали причиной участившихся в последние годы катаклизмов. Только Крымский полуостров за последние несколько лет видел и сильнейшую засуху, и сильнейшие наводнения, последствия которых необратимо сказались на жизни крымчан.Однако однозначно судить о том, к чему приведут эти изменения в долгосрочной перспективе, до сих пор невозможно: научные споры как о причинах, так и о последствиях глобального потепления идут до сих пор, признает крымский специалист.
https://crimea.ria.ru/20230925/barkhatnyy-sezon-v-krymu-ekspert-otsenil-zagruzku-sanatoriev-i-oteley-1131651371.html
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Наталья Мешкова
Наталья Мешкова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), крым курортный, отдых в крыму, туризм в крыму, мнения
Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт

Как глобальное потепление продлевает курортный сезон в Крыму

21:48 18.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Наталья Мешкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что, по заявлениям крымских синоптиков, бархатный сезон в Крыму уже закончился, говорить о том, что наступила беспросветная холодная осень, пока рано. Жители Крыма еще могут в ближайшее время увидеть небольшие проблески комфортной погоды благодаря Черному морю и, как ни странно, глобальному потеплению. Подробнее об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма ТА КФУ им. В.И. Вернадского, член совета отделения РГО в Крыму Игорь Вахрушев.
Как такового научного понятия “бархатный сезон” в климатологии нет. Как пояснил Игорь Вахрушев, само словосочетание начали использовать в отношении периода комфортного отдыха в Крыму еще во времена Российской империи, когда аристократия, приезжая на весенний отдых в Крым, “меняла соболиные шкуры на бархатные платья для вечерних прогулок по Ялте”.

"Когда после революции пришла советская власть, туризм немного изменился, но идея бархатного сезона осталась, и так начали называть то же, что и мы с вами сейчас – период с сентября по начало, середину или конец октября, в зависимости от метеоусловий", – пояснил Игорь Вахрушев.

Вместе с тем в последние несколько лет крымские ученые отмечают, что продолжительность бархатного сезона увеличивается. С одной стороны, отметил Игорь Вахрушев, это объясняется тем, что полуостров окружен Черным морем, прогретые воды которого не дают погоде меняться резко.

“Летом у нас активно прогрелось Черное море – и сейчас оно работает как большой аккумулятор тепла. Поэтому, возможно, после нынешних осадков устойчивая теплая погода еще вернется, – предположил специалист. – С абсолютной точностью об этом мы говорить не можем: погодная система настолько сложна, что ни одна из современных математических моделей не может делать какие-то точные долгосрочные прогнозы. Но по закономерностям последних лет мы пока видим, что Крым находится в более выгодном положении по сравнению с другими туристическими территориями”.

Впрочем, о том, что продолжительность бархатного сезона увеличивается и благодаря глобальному потеплению, можно говорить с уверенностью. Как и о том, что глобальные климатические изменения стали причиной участившихся в последние годы катаклизмов. Только Крымский полуостров за последние несколько лет видел и сильнейшую засуху, и сильнейшие наводнения, последствия которых необратимо сказались на жизни крымчан.
Однако однозначно судить о том, к чему приведут эти изменения в долгосрочной перспективе, до сих пор невозможно: научные споры как о причинах, так и о последствиях глобального потепления идут до сих пор, признает крымский специалист.

“Как будет дальше себя вести эта система, сложно говорить. Может, все успокоится. Может, наоборот, появится система обратных связей, и лет через 15-20 начнет холодать, – перечисляет вероятные сценарии Игорь Вахрушев. – Здесь кроме климатических исследований нужны очень серьезные исследования Мирового океана – а это такая большая научная “черная дыра”, в которой исследован совсем небольшой процент явлений”.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымИгорь ВахрушевКФУ (Крымский федеральный университет)Крым курортныйОтдых в КрымуТуризм в КрымуМнения
 
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