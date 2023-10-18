https://crimea.ria.ru/20231018/barkhatnyy-sezon-v-krymu-s-kazhdym-godom-stanovitsya-dolshe--ekspert-1132148655.html

Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт

Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Бархатный сезон в Крыму с каждым годом становится дольше – эксперт

Несмотря на то, что, по заявлениям крымских синоптиков, бархатный сезон в Крыму уже закончился, говорить о том, что наступила беспросветная холодная осень, пока РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T21:48

2023-10-18T21:48

2023-10-18T21:48

игорь вахрушев

эксклюзивы риа новости крым

кфу (крымский федеральный университет)

крым курортный

отдых в крыму

туризм в крыму

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что, по заявлениям крымских синоптиков, бархатный сезон в Крыму уже закончился, говорить о том, что наступила беспросветная холодная осень, пока рано. Жители Крыма еще могут в ближайшее время увидеть небольшие проблески комфортной погоды благодаря Черному морю и, как ни странно, глобальному потеплению. Подробнее об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма ТА КФУ им. В.И. Вернадского, член совета отделения РГО в Крыму Игорь Вахрушев.Как такового научного понятия “бархатный сезон” в климатологии нет. Как пояснил Игорь Вахрушев, само словосочетание начали использовать в отношении периода комфортного отдыха в Крыму еще во времена Российской империи, когда аристократия, приезжая на весенний отдых в Крым, “меняла соболиные шкуры на бархатные платья для вечерних прогулок по Ялте”.Вместе с тем в последние несколько лет крымские ученые отмечают, что продолжительность бархатного сезона увеличивается. С одной стороны, отметил Игорь Вахрушев, это объясняется тем, что полуостров окружен Черным морем, прогретые воды которого не дают погоде меняться резко.Впрочем, о том, что продолжительность бархатного сезона увеличивается и благодаря глобальному потеплению, можно говорить с уверенностью. Как и о том, что глобальные климатические изменения стали причиной участившихся в последние годы катаклизмов. Только Крымский полуостров за последние несколько лет видел и сильнейшую засуху, и сильнейшие наводнения, последствия которых необратимо сказались на жизни крымчан.Однако однозначно судить о том, к чему приведут эти изменения в долгосрочной перспективе, до сих пор невозможно: научные споры как о причинах, так и о последствиях глобального потепления идут до сих пор, признает крымский специалист.

https://crimea.ria.ru/20230925/barkhatnyy-sezon-v-krymu-ekspert-otsenil-zagruzku-sanatoriev-i-oteley-1131651371.html

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2023

Наталья Мешкова

Наталья Мешкова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Мешкова

игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), крым курортный, отдых в крыму, туризм в крыму, мнения