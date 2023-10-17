https://crimea.ria.ru/20231017/v-chernom-more-poterpela-bedstvie-yakhta-s-chetyrmya-passazhirami-na-bortu-1132148402.html

В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту

В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту

В акватории Черного моря сотрудники МЧС спасли людей, которые во время шторма потерпели бедствие на яхте – в результате поломки на борт судна стала поступать... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T18:21

2023-10-17T18:21

2023-10-17T18:22

происшествия

сочи

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

черное море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря сотрудники МЧС спасли людей, которые во время шторма потерпели бедствие на яхте – в результате поломки на борт судна стала поступать вода. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Для спасения людей было отправлено два борта МЧС – пожарно-спасательный катер "Валерий Замараев" и буксир "Никифор Поярко". Поскольку волнение моря превышало 4 балла, поднять людей на борт не представлялось возможным:На борту находилось четыре человека – двое пассажиров и два члена экипажа. Туристы прибыли на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа - жители Сочи. Судно накануне вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска, говорится в сообщении ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение судна с миной в Черном море – что известноУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

сочи

черное море

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2023

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происшествия, сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, новости