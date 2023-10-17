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В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту
В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту
В акватории Черного моря сотрудники МЧС спасли людей, которые во время шторма потерпели бедствие на яхте – в результате поломки на борт судна стала поступать... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T18:21
2023-10-17T18:21
2023-10-17T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря сотрудники МЧС спасли людей, которые во время шторма потерпели бедствие на яхте – в результате поломки на борт судна стала поступать вода. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Для спасения людей было отправлено два борта МЧС – пожарно-спасательный катер "Валерий Замараев" и буксир "Никифор Поярко". Поскольку волнение моря превышало 4 балла, поднять людей на борт не представлялось возможным:На борту находилось четыре человека – двое пассажиров и два члена экипажа. Туристы прибыли на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа - жители Сочи. Судно накануне вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска, говорится в сообщении ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение судна с миной в Черном море – что известноУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
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происшествия, сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, новости
В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту
Спасатели МЧС отбуксировали в порт Сочи терпящую бедствие яхту с пассажирами
18:21 17.10.2023 (обновлено: 18:22 17.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря сотрудники МЧС спасли людей, которые во время шторма потерпели бедствие на яхте – в результате поломки на борт судна стала поступать вода. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В акватории Черного моря на удалении 7 миль от берега, на траверсе поселка Головинка, яхта с четырьмя пассажирами на борту попала в беду - у судна пробило двигатель и на борт начала поступать вода", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Для спасения людей было отправлено два борта МЧС – пожарно-спасательный катер "Валерий Замараев" и буксир "Никифор Поярко". Поскольку волнение моря превышало 4 балла, поднять людей на борт не представлялось возможным:
"Спасатели МЧС России и экипаж "Никифора Поярко" подошли к поврежденному судну, взяли его на буксир и доставили в гавань Сочинского морского порта. Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась".
На борту находилось четыре человека – двое пассажиров и два члена экипажа. Туристы прибыли на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа - жители Сочи. Судно накануне вышло из морпорта и следовало в сторону Новороссийска, говорится в сообщении ведомства.
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