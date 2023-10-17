https://crimea.ria.ru/20231017/krymskiy-most-operativnaya--informatsiya-na-utro-vtornika-1132117962.html
Крымский мост: оперативная информация на утро вторника
Крымский мост: оперативная информация на утро вторника - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро вторника
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста во вторник утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T08:15
2023-10-17T08:15
2023-10-17T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста во вторник утром со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.14 октября автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-ukrepyat-trassu-bakhchisaray--yalta-tsena-proekta-250-mln-1131346617.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: оперативная информация на утро вторника
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон