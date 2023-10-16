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ДТП в Симферопольском районе: пострадал несовершеннолетний
ДТП в Симферопольском районе: пострадал несовершеннолетний - РИА Новости Крым, 16.10.2023
ДТП в Симферопольском районе: пострадал несовершеннолетний
ДТП с участием трех машин, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир, произошло в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T15:01
2023-10-16T15:01
2023-10-16T15:07
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ДТП с участием трех машин, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир, произошло в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По данным полиции, иномарка ранее тоже попала в дорожно-транспортное происшествие, поэтому стояла на дороге. За "девяткой" следовал автомобиль "Фиат". Его 36-летний водитель не успел среагировать на ситуацию и въехал в "ВАЗ 2109". В результате 16-летний пассажир, который находился в отечественном автомобиле, был травмирован.Проверкой по факту ДТП, выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района.Накануне вечером ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля произошло на автодороге "Севастополь – Инкерман". Пострадали два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Севастополе: водитель погиб, семеро пострадавшихСмертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовикВ Симферополе под колесами авто погиб пешеход
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РИА Новости Крым
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ДТП в Симферопольском районе: пострадал несовершеннолетний
16-летний пассажир пострадал в ДТП в Симферопольском районе
15:01 16.10.2023 (обновлено: 15:07 16.10.2023)