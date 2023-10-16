https://crimea.ria.ru/20231016/chast-kryma-v-sredu-bez-vody---grafik-1132110877.html

Часть Крыма в понедельник без воды - график

Часть Крыма в понедельник без воды - график - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Часть Крыма в понедельник без воды - график

Джанкой, Евпатория, Керчь, Феодосия, а также Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы Крыма в понедельник останутся без водоснабжения, сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T09:44

2023-10-16T09:44

2023-10-16T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Джанкой, Евпатория, Керчь, Феодосия, а также Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы Крыма в понедельник останутся без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Это связано с аварийно-ремонтными работами.По данным предприятия, до полудня без воды остается симферопольское село Левадки.До 15.00 отключение в Джанкое по улицам Октябрьской, Проезжей, Северной, Элеваторному переулку. В Красногвардейском - по Заводской, Титова, в Верхнем, Степном и Садовом тупиках.В Евпатории вод не будет до 17 часов - по улице Приморской, в Керчи - до часу дня, по адресам Горького, 2-Д, Юных Ленинцев, 21, а также на прилегающих улицах и переулках.В Ленинском районе до 15.00 без воды села Азовка и частично Новониколаевка, в Феодосии в течение дня без воды останется село Подгорное, где вышло из строя насосное оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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