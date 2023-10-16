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Часть Крыма в понедельник без воды - график
Часть Крыма в понедельник без воды - график - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Часть Крыма в понедельник без воды - график
Джанкой, Евпатория, Керчь, Феодосия, а также Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы Крыма в понедельник останутся без водоснабжения, сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T09:44
2023-10-16T09:44
2023-10-16T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Джанкой, Евпатория, Керчь, Феодосия, а также Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы Крыма в понедельник останутся без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Это связано с аварийно-ремонтными работами.По данным предприятия, до полудня без воды остается симферопольское село Левадки.До 15.00 отключение в Джанкое по улицам Октябрьской, Проезжей, Северной, Элеваторному переулку. В Красногвардейском - по Заводской, Титова, в Верхнем, Степном и Садовом тупиках.В Евпатории вод не будет до 17 часов - по улице Приморской, в Керчи - до часу дня, по адресам Горького, 2-Д, Юных Ленинцев, 21, а также на прилегающих улицах и переулках.В Ленинском районе до 15.00 без воды села Азовка и частично Новониколаевка, в Феодосии в течение дня без воды останется село Подгорное, где вышло из строя насосное оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
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Часть Крыма в понедельник без воды - график
Семь районов Крыма в понедельник останутся без воды
09:44 16.10.2023 (обновлено: 09:59 16.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Джанкой, Евпатория, Керчь, Феодосия, а также Симферопольский, Красногвардейский и Ленинский районы Крыма в понедельник останутся без водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Это связано с аварийно-ремонтными работами.
По данным предприятия, до полудня без воды остается симферопольское село Левадки.
До 15.00 отключение в Джанкое по улицам Октябрьской, Проезжей, Северной, Элеваторному переулку. В Красногвардейском - по Заводской, Титова, в Верхнем, Степном и Садовом тупиках.
В Евпатории вод не будет до 17 часов - по улице Приморской, в Керчи - до часу дня, по адресам Горького, 2-Д, Юных Ленинцев, 21, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Ленинском районе до 15.00 без воды села Азовка и частично Новониколаевка, в Феодосии в течение дня без воды останется село Подгорное, где вышло из строя насосное оборудование.
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