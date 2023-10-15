https://crimea.ria.ru/20231015/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-voskresenya-1132098185.html

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T09:02

2023-10-15T09:02

2023-10-15T09:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.

https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань