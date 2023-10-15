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Крымский мост: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
Крымский мост: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T09:02
2023-10-15T09:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
краснодарский край
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.
https://crimea.ria.ru/20231014/avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-polnostyu-vosstanovlena-1132089888.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

Крымской мост: проезд со стороны Тамани и Керчи свободен

09:02 15.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
В субботу, 14 октября, автодорожная часть Крымского моста была полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила пресс-служба Росавтодора.
Крымский мост
Вчера, 12:57Ситуация на дорогах Крыма
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКраснодарский крайКерчьТамань
 
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