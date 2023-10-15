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Еще одно мощное землетрясение произошло в Афганистане
Еще одно мощное землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Еще одно мощное землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T07:26
2023-10-15T07:26
2023-10-15T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 32 километрах к северо-западу от города Герата в 3.36 по времени UTC (6.36 мск).Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября. Тогда первый подземный толчок был зафиксирован в 00.41 по времени UTC (3.41 мск), а магнитуда его составила 6,3. Еще три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу, 7 октября. Менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Количество жертв с каждым днем росло. На данный момент известно о 2 053 погибших, еще 9 240 пострадавших. Повреждено и разрушено 1 329 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
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землетрясение, землетрясение в афганистане, афганистан, происшествия, в мире, новости
Еще одно мощное землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Афганистана - сейсмологи
07:26 15.10.2023 (обновлено: 07:27 15.10.2023)