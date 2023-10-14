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Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T23:33
2023-10-14T23:33
2023-10-14T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по республике.ДТП произошло в субботу вечером вблизи села Раздолье.В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеНе уступил дорогу: в Симферополе двое детей пострадали в аварииВ Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
МВД Крыма: два водителя погибли в лобовом ДТП в селе Раздолье под Симферополем