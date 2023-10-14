https://crimea.ria.ru/20231014/strashnaya-avariya-v-krymu-v-lobovom-dtp--pogibli-dva-voditelya--1132100008.html

Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя

Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя

Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T23:33

2023-10-14T23:33

2023-10-14T23:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по республике.ДТП произошло в субботу вечером вблизи села Раздолье.В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеНе уступил дорогу: в Симферополе двое детей пострадали в аварииВ Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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