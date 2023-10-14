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Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T23:33
2023-10-14T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по республике.ДТП произошло в субботу вечером вблизи села Раздолье.В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больницеНе уступил дорогу: в Симферополе двое детей пострадали в аварииВ Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя

МВД Крыма: два водителя погибли в лобовом ДТП в селе Раздолье под Симферополем

23:33 14.10.2023
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщает МВД по республике.
ДТП произошло в субботу вечером вблизи села Раздолье.
"По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь из Симферополя в направлении Николаевки, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 32-летнего водителя", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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КрымНовости КрымаПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСимферопольский районМВД по Республике Крым
 
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