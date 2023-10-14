https://crimea.ria.ru/20231014/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-subboty-1132086434.html

Крымский мост: оперативная информация на утро субботы

Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Крымский мост: оперативная информация на утро субботы

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу утром со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T09:15

2023-10-14T09:15

2023-10-14T09:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

краснодарский край

крым

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу утром со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231013/v-krymu-podryadchik-prosit-esche-polmilliarda-rubley-na-stroitelstvo-trassy-1132083581.html

крымский мост

краснодарский край

крым

тамань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, краснодарский край, крым, тамань, керчь