https://crimea.ria.ru/20231014/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-subboty-1132086434.html
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу утром со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T09:15
2023-10-14T09:15
2023-10-14T09:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
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крым
тамань
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу утром со стороны Тамани и Керчи свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231013/v-krymu-podryadchik-prosit-esche-polmilliarda-rubley-na-stroitelstvo-trassy-1132083581.html
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крымский мост, транспорт, логистика, краснодарский край, крым, тамань, керчь
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон