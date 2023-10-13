https://crimea.ria.ru/20231013/samyy-populyarnyy-mesyats-dlya-svadeb-v-krymu---dannye-minyusta-1132072049.html

Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста

Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста

С начала года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали 10 755 новых семей - это больше аналогичного прошлогоднего показателя на 1 602 брака, сообщает Минюст... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T20:45

2023-10-13T20:45

2023-10-13T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. С начала года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали 10 755 новых семей - это больше аналогичного прошлогоднего показателя на 1 602 брака, сообщает Минюст республики. Свадьбы в КрымуОтмечается, что чаще всего жители полуострова женятся в сентябре: в этом году на первый осенний месяц пришлось 2 133 новых союзов, в августе - 1 558, в июле – 1 660, в июне – 1 383, в мае – 653, в апреле – 1 020, в марте – 965, в феврале – 609 и в январе – 774. Больше всего браков заключали в Симферопольском районе, на втором месте по числу брачующихся крымская столица, на третьем - Ялта, далее следуют Керчь и Евпатория.Любви все возрасты покорныИз общего числа женихов и невест 18% - пары после 50 и до 60 лет, еще 11 % - пары после 60 и до 75 лет, 6 % - пары от 75 и до 92 лет - именно в таком возрасте был один из самый возрастных женихов в республике в этом году.Ранее в Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена, среди которых Артем, Сулейман, Александр, Ислям, Марк, София, Сафие, Виктория, Ангелина, Мавиле и Анна. Читайте также на РИА Новости Крым:Институт брака под угрозой: кто виноват и что делатьДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариевМатье и Властелина: как крымчане называли своих детей в этом году

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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