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Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста
Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста
С начала года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали 10 755 новых семей - это больше аналогичного прошлогоднего показателя на 1 602 брака, сообщает Минюст... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T20:45
2023-10-13T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. С начала года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали 10 755 новых семей - это больше аналогичного прошлогоднего показателя на 1 602 брака, сообщает Минюст республики. Свадьбы в КрымуОтмечается, что чаще всего жители полуострова женятся в сентябре: в этом году на первый осенний месяц пришлось 2 133 новых союзов, в августе - 1 558, в июле – 1 660, в июне – 1 383, в мае – 653, в апреле – 1 020, в марте – 965, в феврале – 609 и в январе – 774. Больше всего браков заключали в Симферопольском районе, на втором месте по числу брачующихся крымская столица, на третьем - Ялта, далее следуют Керчь и Евпатория.Любви все возрасты покорныИз общего числа женихов и невест 18% - пары после 50 и до 60 лет, еще 11 % - пары после 60 и до 75 лет, 6 % - пары от 75 и до 92 лет - именно в таком возрасте был один из самый возрастных женихов в республике в этом году.Ранее в Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена, среди которых Артем, Сулейман, Александр, Ислям, Марк, София, Сафие, Виктория, Ангелина, Мавиле и Анна. Читайте также на РИА Новости Крым:Институт брака под угрозой: кто виноват и что делатьДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариевМатье и Властелина: как крымчане называли своих детей в этом году
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Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста

Минюст: с начала года крымчане создали 10 755 новых семей

20:45 13.10.2023
 
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Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. С начала года отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали 10 755 новых семей - это больше аналогичного прошлогоднего показателя на 1 602 брака, сообщает Минюст республики.

Свадьбы в Крыму

"За 9 месяцев 2023 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали 10 755 записей актов о регистрации заключения брака. Данное количество браков больше количества аналогичного периода прошлого года, когда были зарегистрированы 9 153 семейных союза", - сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что чаще всего жители полуострова женятся в сентябре: в этом году на первый осенний месяц пришлось 2 133 новых союзов, в августе - 1 558, в июле – 1 660, в июне – 1 383, в мае – 653, в апреле – 1 020, в марте – 965, в феврале – 609 и в январе – 774. Больше всего браков заключали в Симферопольском районе, на втором месте по числу брачующихся крымская столица, на третьем - Ялта, далее следуют Керчь и Евпатория.

Любви все возрасты покорны

"Добавим также, что средний возраст новобрачных за 9 месяцев текущего года был в пределах 24-29 лет. Стоит отметить, что в этом году молодожены стали все-таки немного младше брачующихся прошлого года, тогда средний возраст новобрачных за аналогичный период был в пределах 26-32 лет", - сообщется на сайте министерства.
Из общего числа женихов и невест 18% - пары после 50 и до 60 лет, еще 11 % - пары после 60 и до 75 лет, 6 % - пары от 75 и до 92 лет - именно в таком возрасте был один из самый возрастных женихов в республике в этом году.
Ранее в Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена, среди которых Артем, Сулейман, Александр, Ислям, Марк, София, Сафие, Виктория, Ангелина, Мавиле и Анна.
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