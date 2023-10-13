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Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-13T09:41
2023-10-13T09:41
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
новости крыма
керченский пролив
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По данным ведомства, за последние сутки паромами выполнено 15 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 365 750 пассажиров и 207 778 грузовиков. Паромы выполнили 6 132 рейса.Керченская переправа по-прежнему приоритетно осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка утром в пятницуБабье лето возвращается: погода в Крыму в пятницуПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, керченский пролив, керчь, крым, росморречфлот, инфографика
Как работает Керченская переправа утром в пятницу

Росморречфлот: Керченская переправа в пятницу работает штатно

09:41 13.10.2023
 
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Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 13.10.2023
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 13 октября ветер юго-западный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18…20, температура воды в море +16…17 градусов", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, за последние сутки паромами выполнено 15 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 365 750 пассажиров и 207 778 грузовиков. Паромы выполнили 6 132 рейса.
Керченская переправа по-прежнему приоритетно осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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