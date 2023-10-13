https://crimea.ria.ru/20231013/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-utrom-v-pyatnitsu-1132071062.html

Как работает Керченская переправа утром в пятницу

Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Как работает Керченская переправа утром в пятницу

Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, погода в проливе благоприятствует судоходству, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-10-13T09:41

2023-10-13T09:41

2023-10-13T09:41

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

новости крыма

керченский пролив

керчь

крым

росморречфлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2d5b8bdaf567b395ecb1f46b1e5cbd3.jpg

По данным ведомства, за последние сутки паромами выполнено 15 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 365 750 пассажиров и 207 778 грузовиков. Паромы выполнили 6 132 рейса.Керченская переправа по-прежнему приоритетно осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка утром в пятницуБабье лето возвращается: погода в Крыму в пятницуПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион

керченский пролив

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, керченский пролив, керчь, крым, росморречфлот, инфографика