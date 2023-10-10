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Какой сегодня праздник: 10 октября

Какой сегодня праздник: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Какой сегодня праздник: 10 октября

Во всем мире сегодня отмечают День психического здоровья, День каши, а также День шуршания листьями. В этот день в 1846 году открыт крупнейший спутник Нептуна... РИА Новости Крым, 10.10.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День психического здоровья, День каши, а также День шуршания листьями. В этот день в 1846 году открыт крупнейший спутник Нептуна Тритон, в 1918 в России введена новая орфография, а в 1933 в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.Именинники дня - итальянский композитор Джузеппе Верди, русский ученый, географ и писатель Владимир Обручев, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров, российский актер театра и кино Григорий Антипенко.Что отмечают в мире. И происходит в нем жеДата 10 октября в мире известна как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно. На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике. Ряд стран, применяющих смертную казнь, приняли меры для сужения сферы ее применения. В 65 государствах, в том числе в США (32 штата), эта высшая мера наказания продолжает применяться.День психического здоровья "родился" в 1992 году и стал ежегодным мероприятием при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья. Проблема серьезная, особенно учитывая тот факт, что примерно половина всего взрослого населения мира в течение жизни приобретает как минимум одно психическое нарушение. Об этом говорят исследования ученых. А еще о том, что стресс уменьшает размеры мозга, а развитие шизофрении связано с формой рта. Но главное - они утверждают, что большинство расстройств излечимы, достаточно вовремя обратиться к специалистам.Ячневая, перловая, рисовая, из овощей и даже из рыбы, а при большом желании – из топора. В мире существуют тысячи рецептов приготовления каши. При этом самой полезной считается гречневая, самой питательной – овсянка, а самой калорийной – манка. По мнению ученых, каша помогает быть в хорошем настроении. Поэтому выбирайте любую и отмечайте День каши вкусно.Наука опасается, что из-за глобального потепления деревья вскоре не смогут использовать свой сахар для образования красного пигмента. Тогда осень перестанет быть такой красочной. Но есть и хорошая новость: желтые листья шуршат не хуже красных. Поэтому День шуршания листьями не отменяется! Не повезло только тем, кто живет на экваторе или в центральной части планеты, где осени вообще не бывает. Знаменательные датыB четырех миллиардах световых лет от Земли лежит ледяной гигант Heптун, имеющий целых 13 известных спутников. Самый большой из них – Тритон - был открыт ровно 177 лет назад англичанином Уильямом Ласселом. Немножко поменьше нашей Луны (диаметр которой около 3,4 км), Титан, имеющий 2,5 км в сечении, все же является шестнадцатым по величине объектом Солнечной системы. Здесь есть ледяные вулканы, азотные гейзеры, а зима длится целых 40 лет! Не очень-то приятное местечко. Зато весьма интригующе: спутник вращается в направлении, противоположном движению Нептуна, а его ионосфера в 10 раз активнее других лун в солнечной системе. "К чему бы это?", - интересуются ученые из NASA и к 2025 году готовятся запустить к Тритону исследовательский космический аппарат.10 октября 1918 в России окончательно оказались от "ятей". А заодно исключали буквы "фита", и "i десятеричное". Их заменили на Е, Ф, И. Тогда же на конце слов исчез твердый знак, который, однако, сохранился в качестве разделительного. Орфографическая реформа при этом не затрагивала букву "ижица", но на практике она также окончательно исчезла из алфавита после 18 года.В этот день в 1933 году в США поступил в продажу первый в истории стиральный порошок. Это значительно облегчило жизнь домохозяйкам, но не очень понравилось экологам. Кстати, сегодня в нашей стране потребление порошка составляет около 6 кг на душу населения, при этом наши соотечественники в 75% случаев приобретают порошки для машинной стирки.Кто родился в этот деньСегодня исполняется 210 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Фортунино Франческо Верди. "Бал-маскарад", "Риголетто", "Трубадур", "Травиата", "Аида", "Отелло" и "Фальстаф" считаются лучшими произведениями Верди. А всего он создал 26 опер, реквием, струнный квартет и множество духовных пьес.160 лет назад родился великий русский ученый, писатель-фантаст, геолог, палеонтолог, географ, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, популяризатор науки Владимир Обручев. Большинство из нас связывают имя Владимира Афанасьевича с его замечательным романом "Земля Санникова".57-й день рождения отмечает британский футболист, звезда лондонского "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс. Выступал на позиции центрального защитника. Всю карьеру провел рядах "канониров", считается одним из лучших игроков в истории клуба. Входит в число тех, кто провел более 500 матчей в качестве капитана одного клуба. Становился чемпионом Англии в трех разных десятилетиях. Адамс – кавалер Ордена Британской империи.Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер Павел Дуров сегодня отмечает 39-летие. Кстати, именно 10 октября принято также считать Днем рождения социальной сети "ВКонтакте", создателем которой является Дуров. Несмотря на то, что доменное имя было зарегистрировано 1 октября, праздники решили объединить. Дурова называют российским Марком Цукербергом, часто критикуют за эксцентричные выходки и высказывания.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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