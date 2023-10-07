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На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей
На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей - РИА Новости Крым, 07.10.2023
На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей
Около восьмидесяти процентов нетранзитных транспортных средств с иностранными госномерами зафиксированы в крымской базе ГИБДД, в случае нарушений их владельцы... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T08:46
2023-10-07T09:36
дмитрий леонтьев
гибдд
мвд по республике крым
крым
автомобиль
радио "спутник в крыму"
пдд (правила дорожного движения)
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Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев
Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Около восьмидесяти процентов нетранзитных транспортных средств с иностранными госномерами зафиксированы в крымской базе ГИБДД, в случае нарушений их владельцы привлекаются к ответственности на общих основаниях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.По его словам, таким образом, в крымскую базу ГИБДД уже сейчас занесено большинство автомобилей с иностранными госзнаками. Это позволяет госинспекторам работать с "чужими" водителями на общих основаниях. Только за текущий год правоохранители привлекли более 700 водителей иностранных государств и вынесли 23 тысячи постановлений в их отношении.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеУлавливающие парковки появятся на въездах в СимферопольКак жара может спровоцировать ДТП
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дмитрий леонтьев, гибдд, мвд по республике крым, крым, автомобиль, пдд (правила дорожного движения)
На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей

Представитель ГИБДД Леонтьев: с иностранными нарушителями работают на общих основаниях

08:46 07.10.2023 (обновлено: 09:36 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Около восьмидесяти процентов нетранзитных транспортных средств с иностранными госномерами зафиксированы в крымской базе ГИБДД, в случае нарушений их владельцы привлекаются к ответственности на общих основаниях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.
Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев
08:46

"Если транспортное средство совершает два и более нарушения, оно попадает к нам в поле зрения. После чего мы в ручном режиме с помощью экипажа ДПС останавливаем такую машину. Все документы на транспортное средство и водителя передаются в наш адрес, где мы выносим постановления, машина оказываются в базе", – рассказывает Леонтьев.

По его словам, таким образом, в крымскую базу ГИБДД уже сейчас занесено большинство автомобилей с иностранными госзнаками. Это позволяет госинспекторам работать с "чужими" водителями на общих основаниях. Только за текущий год правоохранители привлекли более 700 водителей иностранных государств и вынесли 23 тысячи постановлений в их отношении.

"Конечно, есть транзитеры, которых мы не успеваем остановить. Но восемьдесят процентов транспортных средств у нас под контролем. Есть специальный банк данных, и они привлекаются на общих основаниях. Если в 2020 и 2021 годах мы фиксировали бум нарушений, то сейчас намного меньше нарушителей с иностранными государственными регистрационными знаками. То есть у водителей иностранных государств уже есть понимание, что они под контролем", – констатирует начальник центра.

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