https://crimea.ria.ru/20231007/na-zagranichnykh-nomerakh--mozhno-li-privlech-k-otvetu-chuzhikh-voditeley-1131848567.html

На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей

На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей - РИА Новости Крым, 07.10.2023

На заграничных номерах: можно ли привлечь к ответу "чужих" водителей

Около восьмидесяти процентов нетранзитных транспортных средств с иностранными госномерами зафиксированы в крымской базе ГИБДД, в случае нарушений их владельцы... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T08:46

2023-10-07T08:46

2023-10-07T09:36

дмитрий леонтьев

гибдд

мвд по республике крым

крым

автомобиль

радио "спутник в крыму"

пдд (правила дорожного движения)

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Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев Начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Около восьмидесяти процентов нетранзитных транспортных средств с иностранными госномерами зафиксированы в крымской базе ГИБДД, в случае нарушений их владельцы привлекаются к ответственности на общих основаниях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.По его словам, таким образом, в крымскую базу ГИБДД уже сейчас занесено большинство автомобилей с иностранными госзнаками. Это позволяет госинспекторам работать с "чужими" водителями на общих основаниях. Только за текущий год правоохранители привлекли более 700 водителей иностранных государств и вынесли 23 тысячи постановлений в их отношении.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеУлавливающие парковки появятся на въездах в СимферопольКак жара может спровоцировать ДТП

https://crimea.ria.ru/20230721/za-gromkuyu-muzyku--shtraf-zakon-prinyat-v-pervom-chtenii-1130220146.html

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дмитрий леонтьев, гибдд, мвд по республике крым, крым, автомобиль, пдд (правила дорожного движения)