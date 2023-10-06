https://crimea.ria.ru/20231006/v-dzhankoe-iz-okna-vypal-chetyrekhletniy-rebenok--chto-izvestno-1131895743.html

В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно

В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно

В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T13:21

2023-10-06T13:21

2023-10-06T13:21

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком Крыма ведет проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, происшествие случилось в доме по улице Красных партизан. В момент, когда мама находилась на кухне, ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.Семья, в которой произошло происшествие, благополучная, на учете не состоит, уточнили в Прокуратуре Крыма, которая взяла ход и результаты проверки инцидента на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окнаВ Симферополе из окна выпала 4-летняя девочкаВ Керчи ребенок выпал из окна многоэтажки

джанкой

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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