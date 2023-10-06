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В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T13:21
2023-10-06T13:21
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком Крыма ведет проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, происшествие случилось в доме по улице Красных партизан. В момент, когда мама находилась на кухне, ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.Семья, в которой произошло происшествие, благополучная, на учете не состоит, уточнили в Прокуратуре Крыма, которая взяла ход и результаты проверки инцидента на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окнаВ Симферополе из окна выпала 4-летняя девочкаВ Керчи ребенок выпал из окна многоэтажки
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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джанкой, происшествия, новости крыма, крым, крымский следком, дети, прокуратура республики крым
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно

СК: в Джанкое из окна квартиры выпал четырехлетний мальчик, он в тяжелом состоянии

13:21 06.10.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым проводит проверку по факту падения ребенка из окна квартиры
Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту падения ребенка из окна квартиры
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком Крыма ведет проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, происшествие случилось в доме по улице Красных партизан. В момент, когда мама находилась на кухне, ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.

"В настоящее время мальчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и травму внутренних органов", – сообщили в пресс-службе.

Семья, в которой произошло происшествие, благополучная, на учете не состоит, уточнили в Прокуратуре Крыма, которая взяла ход и результаты проверки инцидента на контроль.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Джанкойской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", – сообщили в прокуратуре Крыма.

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