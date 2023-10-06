https://crimea.ria.ru/20231006/v-dzhankoe-iz-okna-vypal-chetyrekhletniy-rebenok--chto-izvestno-1131895743.html
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T13:21
2023-10-06T13:21
2023-10-06T13:21
джанкой
происшествия
новости крыма
крым
крымский следком
дети
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131895389_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_323df4d03f029cacd40b7b5d9f60374a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком Крыма ведет проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, происшествие случилось в доме по улице Красных партизан. В момент, когда мама находилась на кухне, ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.Семья, в которой произошло происшествие, благополучная, на учете не состоит, уточнили в Прокуратуре Крыма, которая взяла ход и результаты проверки инцидента на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окнаВ Симферополе из окна выпала 4-летняя девочкаВ Керчи ребенок выпал из окна многоэтажки
джанкой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131895389_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_684a676f53c3d656a4bc4a113ac09ea6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, происшествия, новости крыма, крым, крымский следком, дети, прокуратура республики крым
В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
СК: в Джанкое из окна квартиры выпал четырехлетний мальчик, он в тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами головы и внутренних органов, Следком Крыма ведет проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, происшествие случилось в доме по улице Красных партизан. В момент, когда мама находилась на кухне, ребенок остался без присмотра, взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.
"В настоящее время мальчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и травму внутренних органов", – сообщили в пресс-службе.
Семья, в которой произошло происшествие, благополучная, на учете не состоит, уточнили в Прокуратуре Крыма, которая взяла ход и результаты проверки инцидента на контроль.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Джанкойской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", – сообщили в прокуратуре Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: