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Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга
Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга
Керченская переправа в четверг утром работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T10:05
2023-10-05T10:05
2023-10-05T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг утром работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Курсирующими через пролив паромами за сутки выполнено 11 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 359 234 пассажира и 203 572 грузовика. В общей сложности паромы выполнили 6 028 рейсов.Керченская переправа осуществляет перевозки фур, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковые автомобили массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы Российской Федерации.Накануне переправа также работала штатно и без штормовых предупреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортное тепло: погода в Крыму в четвергЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиОбстановка на Крымском мосту на утро четверга
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости, новости крыма, ситуация на керченской переправе, транспорт, морской транспорт, росморречфлот
Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга
Керченская переправа 5 октября работает штатно и без штормовых предупреждений
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг утром работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 5 октября ветер западный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +21…+23 градуса, температура воды в море +19", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Курсирующими через пролив паромами за сутки выполнено 11 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 359 234 пассажира и 203 572 грузовика. В общей сложности паромы выполнили 6 028 рейсов.
Керченская переправа осуществляет перевозки фур, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковые автомобили массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы Российской Федерации.
Накануне переправа также работала штатно
и без штормовых предупреждений.
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