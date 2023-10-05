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Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга

Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга

Керченская переправа в четверг утром работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T10:05

2023-10-05T10:05

2023-10-05T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг утром работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Курсирующими через пролив паромами за сутки выполнено 11 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 359 234 пассажира и 203 572 грузовика. В общей сложности паромы выполнили 6 028 рейсов.Керченская переправа осуществляет перевозки фур, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковые автомобили массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы Российской Федерации.Накануне переправа также работала штатно и без штормовых предупреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортное тепло: погода в Крыму в четвергЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиОбстановка на Крымском мосту на утро четверга

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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