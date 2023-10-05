https://crimea.ria.ru/20231005/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1131800463.html

Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг

Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T00:01

2023-10-05T00:01

2023-10-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +21…+24.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231002/kakim-budet-oktyabr-v-krymu-1131744874.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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