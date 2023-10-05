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Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +21…+24.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231002/kakim-budet-oktyabr-v-krymu-1131744874.html
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ялта
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг

В Крыму в теплая комфортная погода

00:01 05.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на побережье +11…+16, днем +19…+24, в горах +12…+17 градусов", говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +21…+24.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.
Дождь в Симферополе
2 октября, 08:09Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет октябрь в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 октября
22:34Главные события и заявления дня: 4 октября
22:13Главные новости Крыма: 4 октября
21:43В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
21:17Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском
20:43В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры
20:28Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам
20:05Крымский мост: обстановка вечером в среду
19:57Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене
19:32Выходец из СССР Екимов получил нобелевскую премию по химии
19:13Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области
18:54В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan
18:38Еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю
18:11Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
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17:35Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот
17:31Запрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизель
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