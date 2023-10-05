https://crimea.ria.ru/20231005/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1131800463.html
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T00:01
2023-10-05T00:01
2023-10-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +21…+24.В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231002/kakim-budet-oktyabr-v-krymu-1131744874.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму в четверг
В Крыму в теплая комфортная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на побережье +11…+16, днем +19…+24, в горах +12…+17 градусов", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +21…+24.
В Крыму и в г. Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр сообщает, что по Крыму до 6 октября объявлено штормовое предупреждение.