https://crimea.ria.ru/20231005/karta-mir-dlya-sotsialnykh-vyplat-vozmozhnosti-i-preimuschestva-1131858419.html

Карта "Мир" для социальных выплат: возможности и преимущества

Карта "Мир" для социальных выплат: возможности и преимущества - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Карта "Мир" для социальных выплат: возможности и преимущества

Как известно, с июля 2021 года пенсии, пособия и другие государственные выплаты приходят исключительно на карты национальной платежной системы "Мир". Поначалу... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T10:58

2023-10-05T10:58

2023-10-05T10:59

рнкб (пао)

платежная карта "мир"

экономика

общество

крым

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111502/78/1115027880_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_038282558fe2d6e994136bbce72bb6be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Как известно, с июля 2021 года пенсии, пособия и другие государственные выплаты приходят исключительно на карты национальной платежной системы "Мир". Поначалу многие люди относились к такой "обязаловке" настороженно, сразу же снимая с этой карты наличные или переводя деньги на более привычные карты международных платежных систем. Между тем, система "Мир" не только показала абсолютную надежность, но и оказалась более удобной в использовании, еще и предоставив своим пользователям дополнительные бонусы. В этом материале расскажем, какие возможности дают современные дебетовые социальные карты "Мир" и почему держать на них деньги выгоднее, чем снимать наличные.ПОЧЕМУ "МИР"Ухудшение международной обстановки заставило государство задуматься о том, как защитить тех, кто получает деньги из госбюджета, от вероятных внешних санкций. Для этого была создана национальная платежная система, а затем и принят закон о переводе всех социальных выплат и некоторых расчетов на карты "Мир". При этом в случае, если получатель выплат указывал в своих реквизитах карту иной платежной системы, банки обязали возвращать пришедшие на такую карту средства обратно отправителю – в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования и т.д. В итоге, подавляющее большинство получателей "социалки" вынуждены были завести карты "Мир", чтобы избежать менее удобных альтернатив, таких как почтовый перевод или перечисление на лицевой счет.ЧТО ПРИХОДИТ НА "МИР"Сегодня на карту "Мир" приходят следующие выплаты:- пенсии и другие выплаты из ПФР;- единовременное пособие при рождении ребенка;- пособие по беременности и родам;- пособие по уходу за ребенком;- ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет;- пособие для неполных семей - на детей от 8 до 17 лет;- компенсации за детские лагеря;- пособие по безработице;- выплаты за воздействие радиации.В то же время, разовые выплаты, о которых время от времени объявляет государство (например, пособие на подготовку к школе), могут быть перечислены на любые карты.СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ ТОЖЕ ВЫГОДНЫСовременные карты "Мир" для получения социальных выплат практически ничем не отличаются от обычной дебетовой карты той же платежной системы. Более того, для пенсионеров некоторые банки выпускают карты с особыми, более привлекательными условиями обслуживания."По дебетовой карте "Мир" можно без комиссии оплачивать покупки и услуги на всей территории России, снимать наличные, переводить деньги и получать денежные переводы. Также можно оплачивать услуги ЖКХ, мобильную связь, интернет и прочие услуги через личный онлайн-кабинет в банке", - рассказали эксперты в сфере банковских услуг.Единственным минусом карты "Мир" является невозможность ее использования в большинстве зарубежных стран, в том числе – на сайтах иностранных интернет-магазинов."Выпуск и обслуживание карты "Мир" осуществляются бесплатно. При этом, если сразу не снимать деньги с карты, можно получать проценты на остаток по счету - их размер зависит от конкретного банка и от динамики ключевой ставки ЦБ. Также по карте доступны партнерские бонусные программы, в том числе многочисленные акции программы лояльности системы "Мир", которые доводят уровень кешбэка до 30%", - указали специалисты одного из банках Крыма.НА КАРТЕ БЕЗОПАСНЕЕПомимо очевидной выгоды есть еще одна причина, почему банковские эксперты не советуют без особой необходимости снимать полученные социальные выплаты с карты в виде наличных. Эта причина банальна – безопасность. На карте ваши деньги не потеряются и будут недоступны для злоумышленников.Для оформления дебетовой карты "Мир" нужен только паспорт.

https://crimea.ria.ru/20230323/karta-mir-luchshiy-poputchik-v-otpuske-i-puteshestvii-1127723837.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), платежная карта "мир", экономика, общество, крым, новости крыма, новости