https://crimea.ria.ru/20231004/vykhodets-iz-sssr-ekimov-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-khimii-1131859745.html
Выходец из СССР Екимов получил нобелевскую премию по химии
Выходец из СССР Екимов получил нобелевскую премию по химии - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Выходец из СССР Екимов получил нобелевскую премию по химии
Выходцу из СССР Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди, присуждена Нобелевская премия по химии, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T19:32
2023-10-04T19:32
2023-10-04T19:16
нобелевская премия
наука и технологии
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алексей екимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Выходцу из СССР Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди, присуждена Нобелевская премия по химии, пишет РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.По данным ресурса, премия присуждена ученым за открытие и синтезирование нанометровых полупроводниковых кристаллов – так называемых квантовых точек, которые уже находят применение в биологии и медицине.Уточняется, что именно Екимов во время работы в Государственном оптическом институте в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде кристаллов хлорида меди, в дальнейшем группа ученых нашла способ их стабилизировать и привести к заданному размеру – без этого наночастицы слипаются и работать с ними невозможно.Как пояснила доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, кандидат химических наук Александра Фрейдзон, сейчас квантовые точки стали не только популярным объектом исследования, но и получили практическое применение в светоизлучающих и фотовольтаических устройствах, оптических хемосенсорах и фотонных наноструктурах.Советский и американский физик и химик Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года, окончил Ленинградский государственный университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Имеет докторскую степень по физико-математическим наукам. После учебы работал в различных научных институтах в СССР. С 1999 года переехал в Нью-Йорк, где стал главным научным сотрудником Nanocrystals Technology Inc, в качетсве приглашенного профессора работал в Политехнической школе в Париже (Франция), в Лионском университете имени Клода Бернара (Франция), в Институте Макса Планка (Германия) и в Университете Осаки (Япония). Лауреат Государственной премии СССР, Премии Вуда от Оптического общества Америки, премии Гумбольдта, которая присуждается немецким Фондом Александра фон Гумбольдта иностранным ученым. В 2013 году разделил с Александром Эфросом Большую медаль от Российского оптического общества имени Д.С. Рождественского.
https://crimea.ria.ru/20231002/nobelevskuyu-premiyu-po-meditsine-prisudili-za-razrabotku-vaktsin-ot-covid-19-1131796371.html
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нобелевская премия, наука и технологии, новости, алексей екимов, в мире
Выходец из СССР Екимов получил нобелевскую премию по химии
Нобелевскую премию по химии присудили создателям квантовых точек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Выходцу из СССР Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди, присуждена Нобелевская премия по химии, пишет РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
По данным ресурса, премия присуждена ученым за открытие и синтезирование нанометровых полупроводниковых кристаллов – так называемых квантовых точек, которые уже находят применение в биологии и медицине.
"Благодаря их яркости и маленькому размеру гораздо быстрее и проще получать ответ, например, о присутствии в крови пациента маркеров злокачественных опухолей. Используются квантовые точки и в светоизлучающих диодах, лазерах, ячейках солнечных батарей и так далее. Могут входить в состав чернил для защиты документов от подделок. Ожидается, что со временем найдут применение и в бытовой электронике. Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу", – обосновали в шведской академии наук такое решение.
Уточняется, что именно Екимов во время работы в Государственном оптическом институте в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде кристаллов хлорида меди, в дальнейшем группа ученых нашла способ их стабилизировать и привести к заданному размеру – без этого наночастицы слипаются и работать с ними невозможно.
Как пояснила доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ, кандидат химических наук Александра Фрейдзон, сейчас квантовые точки стали не только популярным объектом исследования, но и получили практическое применение в светоизлучающих и фотовольтаических устройствах, оптических хемосенсорах и фотонных наноструктурах.
Советский и американский физик и химик Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года, окончил Ленинградский государственный университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Имеет докторскую степень по физико-математическим наукам. После учебы работал в различных научных институтах в СССР. С 1999 года переехал в Нью-Йорк, где стал главным научным сотрудником Nanocrystals Technology Inc, в качетсве приглашенного профессора работал в Политехнической школе в Париже (Франция), в Лионском университете имени Клода Бернара (Франция), в Институте Макса Планка (Германия) и в Университете Осаки (Япония). Лауреат Государственной премии СССР, Премии Вуда от Оптического общества Америки, премии Гумбольдта, которая присуждается немецким Фондом Александра фон Гумбольдта иностранным ученым. В 2013 году разделил с Александром Эфросом Большую медаль от Российского оптического общества имени Д.С. Рождественского.