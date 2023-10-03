https://crimea.ria.ru/20231003/v-turtsii-prokhodit-massovaya-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1131816743.html

В Турции проходит массовая контртеррористическая операция

В Турции проходит массовая контртеррористическая операция - РИА Новости Крым, 03.10.2023

В Турции проходит массовая контртеррористическая операция

Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T11:11

2023-10-03T11:11

2023-10-03T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13 тысяч правоохранителей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.По его словам, в ходе мероприятий задержаны 12 террористов в провинциях Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне, и не менее 55 подозреваемых в терроризме в ходе в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.1 октября в центре Анкары вблизи зданий МВД Турции и парламента совершен террористический акт, злоумышленники нейтрализованы. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористический акт с применением бомбы был совершен против Министерства внутренних дел. Два террориста подъехали на легковом коммерческом автомобиле к воротам главного управления безопасности МВД. Один из нападавших подорвал сам себя, а другой был обезврежен силами безопасности.При перестрелке двое сотрудников службы безопасности получили легкие ранения.1 октября после 2,5-месячного перерыва должно было возобновить работу Великое национальное собрание Турции (парламент). Связан ли теракт вблизи здания парламента с этим событием, выясняют правоохранители. Читайте также на РИА Новости Крым:Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаВыборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьОппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, происшествия, новости, контртеррористическая операция (кто), общество