Рейтинг@Mail.ru
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231003/v-turtsii-prokhodit-massovaya-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1131816743.html
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T11:11
2023-10-03T11:37
турция
в мире
происшествия
новости
контртеррористическая операция (кто)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/13/1119068609_841:131:2330:968_1920x0_80_0_0_1752739c303f71ba700fe676ae3a35da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13 тысяч правоохранителей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.По его словам, в ходе мероприятий задержаны 12 террористов в провинциях Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне, и не менее 55 подозреваемых в терроризме в ходе в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.1 октября в центре Анкары вблизи зданий МВД Турции и парламента совершен террористический акт, злоумышленники нейтрализованы. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористический акт с применением бомбы был совершен против Министерства внутренних дел. Два террориста подъехали на легковом коммерческом автомобиле к воротам главного управления безопасности МВД. Один из нападавших подорвал сам себя, а другой был обезврежен силами безопасности.При перестрелке двое сотрудников службы безопасности получили легкие ранения.1 октября после 2,5-месячного перерыва должно было возобновить работу Великое национальное собрание Турции (парламент). Связан ли теракт вблизи здания парламента с этим событием, выясняют правоохранители. Читайте также на РИА Новости Крым:Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаВыборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьОппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/13/1119068609_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_021b1ce44d40c818c97f7e98c9515003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, в мире, происшествия, новости, контртеррористическая операция (кто), общество
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция

В Турции провели свыше 450 контртеррористических мероприятий

11:11 03.10.2023 (обновлено: 11:37 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13 тысяч правоохранителей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.
"По состоянию на 8.30 утра по всей Турции проведено 466 контртеррористических операций с участием 13 440 сотрудников служб безопасности", - сообщил министр на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
По его словам, в ходе мероприятий задержаны 12 террористов в провинциях Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне, и не менее 55 подозреваемых в терроризме в ходе в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.
1 октября в центре Анкары вблизи зданий МВД Турции и парламента совершен террористический акт, злоумышленники нейтрализованы. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористический акт с применением бомбы был совершен против Министерства внутренних дел. Два террориста подъехали на легковом коммерческом автомобиле к воротам главного управления безопасности МВД. Один из нападавших подорвал сам себя, а другой был обезврежен силами безопасности.
При перестрелке двое сотрудников службы безопасности получили легкие ранения.
1 октября после 2,5-месячного перерыва должно было возобновить работу Великое национальное собрание Турции (парламент). Связан ли теракт вблизи здания парламента с этим событием, выясняют правоохранители.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана
Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть
Оппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции
 
ТурцияВ миреПроисшествияНовостиКонтртеррористическая операция (КТО)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
11:11В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
10:55На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
10:47В Госдуме предложили по-другому начислять налоги
10:37Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии
10:22Крыму угрожают оползни и селевые потоки
10:08Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер
10:01Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:51В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщина
09:46Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме
09:02Центр Симферополя парализовали заторы
08:59В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей
08:53Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
08:48Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
08:21В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране
07:55Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
07:45В Крыму проверят системы оповещения – предупреждение МЧС
07:31Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году
07:15ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами
07:03Крымский мост открыт: обстановка на утро вторника
Лента новостейМолния