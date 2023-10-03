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В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T11:11
2023-10-03T11:11
2023-10-03T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13 тысяч правоохранителей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.По его словам, в ходе мероприятий задержаны 12 террористов в провинциях Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне, и не менее 55 подозреваемых в терроризме в ходе в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.1 октября в центре Анкары вблизи зданий МВД Турции и парламента совершен террористический акт, злоумышленники нейтрализованы. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористический акт с применением бомбы был совершен против Министерства внутренних дел. Два террориста подъехали на легковом коммерческом автомобиле к воротам главного управления безопасности МВД. Один из нападавших подорвал сам себя, а другой был обезврежен силами безопасности.При перестрелке двое сотрудников службы безопасности получили легкие ранения.1 октября после 2,5-месячного перерыва должно было возобновить работу Великое национальное собрание Турции (парламент). Связан ли теракт вблизи здания парламента с этим событием, выясняют правоохранители. Читайте также на РИА Новости Крым:Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаВыборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьОппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции
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турция, в мире, происшествия, новости, контртеррористическая операция (кто), общество
В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
В Турции провели свыше 450 контртеррористических мероприятий
11:11 03.10.2023 (обновлено: 11:37 03.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Турецкие силовики ведут крупномасштабную контртеррористическую операцию по всей стране, в ее рамках проведено около полутысячи мероприятий с участием свыше 13 тысяч правоохранителей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.
"По состоянию на 8.30 утра по всей Турции проведено 466 контртеррористических операций с участием 13 440 сотрудников служб безопасности", - сообщил министр на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
По его словам, в ходе мероприятий задержаны 12 террористов в провинциях Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне, и не менее 55 подозреваемых в терроризме в ходе в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.
1 октября в центре Анкары вблизи зданий МВД Турции и парламента совершен террористический акт, злоумышленники нейтрализованы. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что террористический акт с применением бомбы был совершен против Министерства внутренних дел. Два террориста подъехали на легковом коммерческом автомобиле к воротам главного управления безопасности МВД. Один из нападавших подорвал сам себя, а другой был обезврежен силами безопасности.
При перестрелке двое сотрудников службы безопасности получили легкие ранения.
1 октября после 2,5-месячного перерыва должно было возобновить работу Великое национальное собрание Турции (парламент). Связан ли теракт вблизи здания парламента с этим событием, выясняют правоохранители.
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