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Центр Симферополя парализовали заторы - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Центр Симферополя парализовали заторы
Центр Симферополя парализовали заторы - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Центр Симферополя парализовали заторы
Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T09:02
2023-10-03T09:06
симферополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
транспорт
городская среда
пробки в симферополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.Так, пробки зафиксированы на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Франко, Куйбышева. Скорость проезда на этих участках минимальная, ряд участков окрашены бордовым цветом. Движение осложняют и ДТП, которые зафиксированы на Куйбышевском кольце и Гурзуфской.Также "стоят" улицы Троллейбусная, Москалева, Павленко, Лермонтова, Объездная, Евпаторийское шоссе, Бела Куна и другие. Здесь дороги "горят" красным цветом.Водителям стоит учитывать эту информацию при передвижении по городу и заранее планировать маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
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4.7
96
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симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, городская среда, пробки в симферополе, новости крыма
Центр Симферополя парализовали заторы

Дороги Симферополя во вторник утром сковали 7-балльные пробки

09:02 03.10.2023 (обновлено: 09:06 03.10.2023)
 
© РИА Новости КрымАвтомобильная пробка в Симферополе
Автомобильная пробка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.
Так, пробки зафиксированы на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Франко, Куйбышева. Скорость проезда на этих участках минимальная, ряд участков окрашены бордовым цветом. Движение осложняют и ДТП, которые зафиксированы на Куйбышевском кольце и Гурзуфской.
© Скриншот Яндекс.ПробкиПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе
© Скриншот Яндекс.Пробки
Пробки в Симферополе
Также "стоят" улицы Троллейбусная, Москалева, Павленко, Лермонтова, Объездная, Евпаторийское шоссе, Бела Куна и другие. Здесь дороги "горят" красным цветом.
Водителям стоит учитывать эту информацию при передвижении по городу и заранее планировать маршрут.
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СимферопольСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТранспортГородская средаПробки в СимферополеНовости Крыма
 
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