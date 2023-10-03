https://crimea.ria.ru/20231003/tsentr-simferopolya-paralizovali-zatory-1131813006.html

Центр Симферополя парализовали заторы

Центр Симферополя парализовали заторы - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Центр Симферополя парализовали заторы

Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T09:02

2023-10-03T09:02

2023-10-03T09:06

симферополь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

транспорт

городская среда

пробки в симферополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.Так, пробки зафиксированы на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Франко, Куйбышева. Скорость проезда на этих участках минимальная, ряд участков окрашены бордовым цветом. Движение осложняют и ДТП, которые зафиксированы на Куйбышевском кольце и Гурзуфской.Также "стоят" улицы Троллейбусная, Москалева, Павленко, Лермонтова, Объездная, Евпаторийское шоссе, Бела Куна и другие. Здесь дороги "горят" красным цветом.Водителям стоит учитывать эту информацию при передвижении по городу и заранее планировать маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, городская среда, пробки в симферополе, новости крыма