https://crimea.ria.ru/20231003/tsentr-simferopolya-paralizovali-zatory-1131813006.html
Центр Симферополя парализовали заторы
Центр Симферополя парализовали заторы - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Центр Симферополя парализовали заторы
Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T09:02
2023-10-03T09:02
2023-10-03T09:06
симферополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
транспорт
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пробки в симферополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.Так, пробки зафиксированы на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Франко, Куйбышева. Скорость проезда на этих участках минимальная, ряд участков окрашены бордовым цветом. Движение осложняют и ДТП, которые зафиксированы на Куйбышевском кольце и Гурзуфской.Также "стоят" улицы Троллейбусная, Москалева, Павленко, Лермонтова, Объездная, Евпаторийское шоссе, Бела Куна и другие. Здесь дороги "горят" красным цветом.Водителям стоит учитывать эту информацию при передвижении по городу и заранее планировать маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, городская среда, пробки в симферополе, новости крыма
Центр Симферополя парализовали заторы
Дороги Симферополя во вторник утром сковали 7-балльные пробки
09:02 03.10.2023 (обновлено: 09:06 03.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по центральным улицам Симферополя во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.
Так, пробки зафиксированы на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Франко, Куйбышева. Скорость проезда на этих участках минимальная, ряд участков окрашены бордовым цветом. Движение осложняют и ДТП, которые зафиксированы на Куйбышевском кольце и Гурзуфской.
Также "стоят" улицы Троллейбусная, Москалева, Павленко, Лермонтова, Объездная, Евпаторийское шоссе, Бела Куна и другие. Здесь дороги "горят" красным цветом.
Водителям стоит учитывать эту информацию при передвижении по городу и заранее планировать маршрут.
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