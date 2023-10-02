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На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.10.2023
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T16:39
2023-10-02T16:40
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее затруднений в проезде к досмотровым пунктам не фиксировалось. До вечера понедельника движение по мостовому переходу будет осуществляться в обычном режиме, однако в ночь вторник проезд перекроют для проведения восстановительных работ.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закроют для машин до утра 3 октябряМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуКрымский мост: обстановка на утро понедельника
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост выросла до 144 автомобилей

16:39 02.10.2023 (обновлено: 16:40 02.10.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани находятся 42 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи стоят 102 транспортных средства", говорится в сообщении.

Часом ранее затруднений в проезде к досмотровым пунктам не фиксировалось. До вечера понедельника движение по мостовому переходу будет осуществляться в обычном режиме, однако в ночь вторник проезд перекроют для проведения восстановительных работ.
Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКрымКраснодарский край
 
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