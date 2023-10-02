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На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.10.2023
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T16:39
2023-10-02T16:39
2023-10-02T16:40
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее затруднений в проезде к досмотровым пунктам не фиксировалось. До вечера понедельника движение по мостовому переходу будет осуществляться в обычном режиме, однако в ночь вторник проезд перекроют для проведения восстановительных работ.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закроют для машин до утра 3 октябряМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуКрымский мост: обстановка на утро понедельника
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост выросла до 144 автомобилей
16:39 02.10.2023 (обновлено: 16:40 02.10.2023)