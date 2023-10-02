https://crimea.ria.ru/20231002/na-krymskom-mostu-rastet-ochered--skolko-zhdat-proezda-1131803518.html

На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.10.2023

На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда

Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T16:39

2023-10-02T16:39

2023-10-02T16:40

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Более 140 автомобилей ждут проезда через Крымский мост, основной трафик – со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее затруднений в проезде к досмотровым пунктам не фиксировалось. До вечера понедельника движение по мостовому переходу будет осуществляться в обычном режиме, однако в ночь вторник проезд перекроют для проведения восстановительных работ.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закроют для машин до утра 3 октябряМиллион авто проехал за лето по Крымскому мостуКрымский мост: обстановка на утро понедельника

крымский мост

керчь

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крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край