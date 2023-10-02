https://crimea.ria.ru/20231002/dva-mototsiklista-zabludilis-v-gorakh-kryma-1131797556.html

Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма

Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма

Крымским спасателям на выходных пришлось искать в темноте двух мотоциклистов, выбравшихся на прогулку по Долгоруковской яйле. Подробности спасательной операции... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T13:57

2023-10-02T13:57

2023-10-02T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымским спасателям на выходных пришлось искать в темноте двух мотоциклистов, выбравшихся на прогулку по Долгоруковской яйле. Подробности спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.Сигнал о том, что мужчинам нужна помощь, поступил на пульт оперативного дежурного в субботу вечером, около половины восьмого. Выяснилось, что два мотоциклиста решили прокатиться в горно-лесной зоне Симферопольского района. Но после наступления темноты мужчины, заехавшие на гору Чалбаш, потеряли ориентиры и не смогли найти обратную дорогу.На помощь им выдвинулись сотрудники дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда. Потерявшихся мотоциклистов после поисков обнаружили на северо-восточном склоне горы. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. Их вместе с мототехникой вернули в село Перевальное.Кроме того в воскресенье спасатели помогли мужчине в районе горы Лысый Иван под Алуштой. Как уточнили в МЧС республики, пострадавшему срочно потребовалась медицинская помощь.Дежурный отряд Алуштинского отделения "КРЫМ-СПАС", выехав на место происшествия, нашли мужчину и оперативно доставили в село Лаванда, где передали на руки медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В ущелье под Бахчисараем спасли мужчинуЖенщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в БахчисараеВ Ялте мужчина упал с высокой стены в реку

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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