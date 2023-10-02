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Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма
Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма
Крымским спасателям на выходных пришлось искать в темноте двух мотоциклистов, выбравшихся на прогулку по Долгоруковской яйле. Подробности спасательной операции... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T13:57
2023-10-02T13:57
2023-10-02T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымским спасателям на выходных пришлось искать в темноте двух мотоциклистов, выбравшихся на прогулку по Долгоруковской яйле. Подробности спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.Сигнал о том, что мужчинам нужна помощь, поступил на пульт оперативного дежурного в субботу вечером, около половины восьмого. Выяснилось, что два мотоциклиста решили прокатиться в горно-лесной зоне Симферопольского района. Но после наступления темноты мужчины, заехавшие на гору Чалбаш, потеряли ориентиры и не смогли найти обратную дорогу.На помощь им выдвинулись сотрудники дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда. Потерявшихся мотоциклистов после поисков обнаружили на северо-восточном склоне горы. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. Их вместе с мототехникой вернули в село Перевальное.Кроме того в воскресенье спасатели помогли мужчине в районе горы Лысый Иван под Алуштой. Как уточнили в МЧС республики, пострадавшему срочно потребовалась медицинская помощь.Дежурный отряд Алуштинского отделения "КРЫМ-СПАС", выехав на место происшествия, нашли мужчину и оперативно доставили в село Лаванда, где передали на руки медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В ущелье под Бахчисараем спасли мужчинуЖенщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в БахчисараеВ Ялте мужчина упал с высокой стены в реку
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мчс крыма, происшествия, крым, новости крыма, новости
Два мотоциклиста заблудились в горах Крыма
Спасатели в Крыму сняли с горы двух заблудившихся мотоциклистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымским спасателям на выходных пришлось искать в темноте двух мотоциклистов, выбравшихся на прогулку по Долгоруковской яйле. Подробности спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сигнал о том, что мужчинам нужна помощь, поступил на пульт оперативного дежурного в субботу вечером, около половины восьмого. Выяснилось, что два мотоциклиста решили прокатиться в горно-лесной зоне Симферопольского района. Но после наступления темноты мужчины, заехавшие на гору Чалбаш, потеряли ориентиры и не смогли найти обратную дорогу.
На помощь им выдвинулись сотрудники дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда. Потерявшихся мотоциклистов после поисков обнаружили на северо-восточном склоне горы. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. Их вместе с мототехникой вернули в село Перевальное.
Кроме того в воскресенье спасатели помогли мужчине в районе горы Лысый Иван под Алуштой. Как уточнили в МЧС республики, пострадавшему срочно потребовалась медицинская помощь.
Дежурный отряд Алуштинского отделения "КРЫМ-СПАС", выехав на место происшествия, нашли мужчину и оперативно доставили в село Лаванда, где передали на руки медикам.
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