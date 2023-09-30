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Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Крымский мост открыли для движения
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T20:57
2023-09-30T20:57
2023-09-30T20:58
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост перекрыли для проезда в субботу в 19.46.Утром на мостовом переходе очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
20:57 30.09.2023 (обновлено: 20:58 30.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост перекрыли для проезда в субботу в 19.46.
Утром на мостовом переходе очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края не было.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.