https://crimea.ria.ru/20230929/putin-obsudil-dobrovolcheskie-podrazdeleniya-s-evkurovym-i-troshevym-1131739342.html

Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым

Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T09:31

2023-09-29T09:31

2023-09-29T09:31

владимир путин (политик)

чвк "вагнер"

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. Во время встречи Путин отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым. "Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин. Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом. Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.

https://crimea.ria.ru/20230929/putin-poruchil-vyrovnyat-sotsgarantii-dlya-vsekh-uchastnikov-svo-1131739161.html

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владимир путин (политик), чвк "вагнер", армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, новости