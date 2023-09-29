https://crimea.ria.ru/20230929/putin-obsudil-dobrovolcheskie-podrazdeleniya-s-evkurovym-i-troshevym-1131739342.html
Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым
Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T09:31
2023-09-29T09:31
2023-09-29T09:31
владимир путин (политик)
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. Во время встречи Путин отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым. "Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин. Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом. Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.
https://crimea.ria.ru/20230929/putin-poruchil-vyrovnyat-sotsgarantii-dlya-vsekh-uchastnikov-svo-1131739161.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), чвк "вагнер", армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, новости
Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым
Путин обсудил добровольческие подразделения с Евкуровым и Трошевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.
Во время встречи Путин отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым. "Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.
"Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера", - подчеркнул Путин, отметив, что Трошев поддерживает отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вместе воевал.
Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.