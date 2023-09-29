https://crimea.ria.ru/20230929/chto-ugrozhaet-zdorovyu-serdtsa--mnenie-kardiologa-1131734841.html

Что угрожает здоровью сердца – мнение кардиолога

Что угрожает здоровью сердца – мнение кардиолога - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Что угрожает здоровью сердца – мнение кардиолога

Курение, повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и стресс – это факторы, которые могут угрожать здоровью сердца. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T07:14

2023-09-29T07:14

2023-09-29T04:15

радио "спутник в крыму"

здоровье

совет эксперта

кфу (крымский федеральный университет)

елена доля

зож

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Курение, повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и стресс – это факторы, которые могут угрожать здоровью сердца. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнила доцент кафедры внутренней медицины Медакадемии им. С. И. Георгиевского Елена Доля.Вредно курить и поправляться в талииНе имеет значения, сколько сигарет выкуривает в день человек, но сам факт курения – очень большая беда для сердца. Вторая угроза – это повышение артериального давления. Важно контролировать его и знать его "цифры", напомнила Доля.Повышенный уровень холестерина также плохо влияет на здоровье сердца, как ожирение.При этом, далеко не всегда речь может идти о сахарном диабете, бывает, что сахар в крови может повышаться натощак или через два часа после еды. Важно знать и контролировать эти показатели.Многие проблемы – и ожирение, и гипертензия и повышенный сахар в крови происходят от малоподвижного образа жизни, отметила доцент.По словам Доли, стресс негативно влияет на здоровье сердца, изнашивает его, может вызывать и нарушения ритма, и повышение артериального давления. Плохо сказываются на здоровье сердечной мышцы как сильные отрицательные, так и очень сильные положительные эмоции.Длительный хронический стресс также противопоказан сердцу.Справиться с последствиями стресса помогут дыхательные практики для расслабления и прогулки на свежем воздухе.Признаки нарушения работы сердца"Боль за грудиной сжимающего и давящего характера - это признак нарушения работы сердца, а если эта боль длится более 20 минут, и не снимается нитроглицерином, нужно вызывать "скорую", чтобы не пропустить инфаркт", - предупредила специалист.Доля уточнила: всегда считалось, что в группе риска по заболеваниям сердца мужчины в возрасте от 40-45 лет, а женщины – старше 55 лет. Но в настоящее время заболевания сердца молодеют, что связано с регулярными стрессами, вредными привычками и малоподвижным образом жизни. Кроме того, важным фактором является наследственность.Ранее тревожные "звоночки", которые сигнализируют о необходимости обратиться к врачу-кардиологу перечислил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный кардиолог минздрава Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаПочему ходьба полезнее бега – кардиологКрымские кардиологи впервые провели операцию на сосудах сердца и шеи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, кфу (крымский федеральный университет), елена доля, зож, новости