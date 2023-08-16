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Тревожный сигнал: когда надо обращаться к кардиологу - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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https://crimea.ria.ru/20230816/trevozhnyy-signal-kogda-nado-obraschatsya-k-kardiologu-1130629548.html
Тревожный сигнал: когда надо обращаться к кардиологу
Тревожный сигнал: когда надо обращаться к кардиологу - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Тревожный сигнал: когда надо обращаться к кардиологу
Есть тревожные "звоночки", которые сигнализируют о необходимости обратиться к врачу как можно скорее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T08:34
2023-08-16T08:34
радио "спутник в крыму"
валерий садовой
здоровье
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
совет эксперта
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Главный кардиолог министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой
Главный кардиолог министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Есть тревожные "звоночки", которые сигнализируют о необходимости обратиться к врачу как можно скорее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный кардиолог минздрава Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой."Надо обращаться к врачу, если у мужчин старше 40 и женщин старше 50 лет появляются жалобы, которых раньше не было. Это могут быть выраженная отдышка, усталость, отечность ног, особенно асимметрия отеков ног, упало давление, появилось сердцебиение – все это сигнал о том, что надо не тянуть и обращаться к специалисту", - отметил он.Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в жару особенно уязвимы. Поэтому им нужно избегать нахождения на улице и придерживаться некоторых правил, которые позволят максимально долго сохранять сердце здоровым. В частности, лицам, испытывающим проблемы со здоровьем, необходимо иметь при себе назначенные врачом лекарства. Важно также ограничить пребывание на солнце, соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение воде без газа и несладкому чаю, правильно подбирать одежду и обувь по погоде.Подробнее о том, как не перегреться в жару – читайте в нашем материале. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет август в КрымуЖара в Крыму: был ли побит рекорд
https://crimea.ria.ru/20230310/krymskie-kardiologi-vpervye-proveli-operatsiyu-na-sosudakh-serdtsa-i-shei-1127467759.html
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валерий садовой, здоровье, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, совет эксперта
Тревожный сигнал: когда надо обращаться к кардиологу

Кардиолог Садовой назвал тревожные сигналы организма в жару

08:34 16.08.2023
 
© Depositphotos.com Sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Depositphotos.com Sudok1
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Есть тревожные "звоночки", которые сигнализируют о необходимости обратиться к врачу как можно скорее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный кардиолог минздрава Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой.
Главный кардиолог министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером больницы имени Семашко Валерий Садовой
08:34
"Надо обращаться к врачу, если у мужчин старше 40 и женщин старше 50 лет появляются жалобы, которых раньше не было. Это могут быть выраженная отдышка, усталость, отечность ног, особенно асимметрия отеков ног, упало давление, появилось сердцебиение – все это сигнал о том, что надо не тянуть и обращаться к специалисту", - отметил он.
Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в жару особенно уязвимы. Поэтому им нужно избегать нахождения на улице и придерживаться некоторых правил, которые позволят максимально долго сохранять сердце здоровым. В частности, лицам, испытывающим проблемы со здоровьем, необходимо иметь при себе назначенные врачом лекарства. Важно также ограничить пребывание на солнце, соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение воде без газа и несладкому чаю, правильно подбирать одежду и обувь по погоде.
Подробнее о том, как не перегреться в жару – читайте в нашем материале.
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Радио "Спутник в Крыму"Валерий СадовойЗдоровьеМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСовет эксперта
 
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