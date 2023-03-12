Рейтинг@Mail.ru
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230312/pochemu-khodba-poleznee-bega---kardiolog-1127495857.html
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T19:17
2023-03-12T19:17
здоровье
зож
спорт
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/62/1115766293_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_a29a1d4843cd1c33857f545e28a25ebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной частоте сокращений. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий кардиологическим отделением РБК им. Н.А. Семашко Иван Давыдов.Ходите под наклономЖелательно контролировать сердечный ритм пульсоксиметром или фитнес-браслетом, уточнил кардиолог.Ходьба лучше бега"Ходьба лучше, чем плавание и бег, потому что благотворно действует на сердце и сосуды, позволяет оставаться в тонусе и укрепить сердечную мышцу. Ходьба на протяжение часа в день - это минимальная физическая активность, конечно, лучше больше. Плавайте, только если не можете ходить", - уточнил Иван Давыдов.Питание для сердцаТут все строго: нужно полностью исключить сахар и быстрые углеводы, жирные и жареные блюда. Самое полезное питание для сердца – это средиземноморская диета, которая содержит много сырых овощей, фруктов и зелени.А еще нужно следить за холестерином и раз в год сдавать кровь. В рамках диспансеризации это можно сделать бесплатно, напомнил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избавиться от привычки переедать Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
https://crimea.ria.ru/20230116/zhguchaya-dieta-v-chem-polza-ostrykh-priprav-1126420999.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/62/1115766293_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_ca7ee2769d9641cf81d32075afaee0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, зож, спорт, общество, совет эксперта
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог

Кардиолог: сколько времени нужно ходить в день для максимальной пользы организму

19:17 12.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУльтрамарафонец начал 190-километровый забег по новой трассе "Таврида" в Крыму
Ультрамарафонец начал 190-километровый забег по новой трассе Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной частоте сокращений. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий кардиологическим отделением РБК им. Н.А. Семашко Иван Давыдов.

Ходите под наклоном

"Если не можете ходить под наклоном, значит раз в день ходите на протяжение часа комфортным темпом. Торопиться не нужно. Не должно быть жжения или давления в груди, головокружения и учащенного сердцебиения", - пояснил Иван Давыдов.

Желательно контролировать сердечный ритм пульсоксиметром или фитнес-браслетом, уточнил кардиолог.

Ходьба лучше бега

"Ходьба лучше, чем плавание и бег, потому что благотворно действует на сердце и сосуды, позволяет оставаться в тонусе и укрепить сердечную мышцу. Ходьба на протяжение часа в день - это минимальная физическая активность, конечно, лучше больше. Плавайте, только если не можете ходить", - уточнил Иван Давыдов.

Питание для сердца

Тут все строго: нужно полностью исключить сахар и быстрые углеводы, жирные и жареные блюда. Самое полезное питание для сердца – это средиземноморская диета, которая содержит много сырых овощей, фруктов и зелени.
"Сахар и животный жир – самые вредные продукты для сердца. Сливочное и топленое масло, сало нужно выбирать качественное и употреблять в разумных количествах", - поясняет Иван Давыдов.
А еще нужно следить за холестерином и раз в год сдавать кровь. В рамках диспансеризации это можно сделать бесплатно, напомнил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как избавиться от привычки переедать
Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 21:56Радио "Спутник в Крыму"
Жгучая диета: в чем польза острых приправ
 
ЗдоровьеЗОЖСпортОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
18:46На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
18:33Атака на Перевальск: ВСУ ударили по автостанции - сколько погибших
18:18В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС
17:38В Симферополе состоится дебют театра кукол из Донбасса
16:36Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику
16:11Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны
15:58Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения
15:22Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД
14:48Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду
14:01COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
13:51В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
13:33160 лет Вернадскому: где и как в Крыму рождались теории мирового ученого
13:02На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы
12:43Папа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом
12:06Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет! 2:36
11:53В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно 0:59
11:15Мелитопольский район готов принимать туристов – власти
10:26Пенсионерка из Севастополя отдала мошеннику 2 млн рублей
09:32Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления 4:19
Лента новостейМолния