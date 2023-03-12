https://crimea.ria.ru/20230312/pochemu-khodba-poleznee-bega---kardiolog-1127495857.html

Почему ходьба полезнее бега - кардиолог

Почему ходьба полезнее бега - кардиолог - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Почему ходьба полезнее бега - кардиолог

Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T19:17

2023-03-12T19:17

2023-03-12T19:17

здоровье

зож

спорт

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/62/1115766293_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_a29a1d4843cd1c33857f545e28a25ebc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной частоте сокращений. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий кардиологическим отделением РБК им. Н.А. Семашко Иван Давыдов.Ходите под наклономЖелательно контролировать сердечный ритм пульсоксиметром или фитнес-браслетом, уточнил кардиолог.Ходьба лучше бега"Ходьба лучше, чем плавание и бег, потому что благотворно действует на сердце и сосуды, позволяет оставаться в тонусе и укрепить сердечную мышцу. Ходьба на протяжение часа в день - это минимальная физическая активность, конечно, лучше больше. Плавайте, только если не можете ходить", - уточнил Иван Давыдов.Питание для сердцаТут все строго: нужно полностью исключить сахар и быстрые углеводы, жирные и жареные блюда. Самое полезное питание для сердца – это средиземноморская диета, которая содержит много сырых овощей, фруктов и зелени.А еще нужно следить за холестерином и раз в год сдавать кровь. В рамках диспансеризации это можно сделать бесплатно, напомнил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избавиться от привычки переедать Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака

https://crimea.ria.ru/20230116/zhguchaya-dieta-v-chem-polza-ostrykh-priprav-1126420999.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, зож, спорт, общество, совет эксперта