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Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T19:17
2023-03-12T19:17
2023-03-12T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной частоте сокращений. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий кардиологическим отделением РБК им. Н.А. Семашко Иван Давыдов.Ходите под наклономЖелательно контролировать сердечный ритм пульсоксиметром или фитнес-браслетом, уточнил кардиолог.Ходьба лучше бега"Ходьба лучше, чем плавание и бег, потому что благотворно действует на сердце и сосуды, позволяет оставаться в тонусе и укрепить сердечную мышцу. Ходьба на протяжение часа в день - это минимальная физическая активность, конечно, лучше больше. Плавайте, только если не можете ходить", - уточнил Иван Давыдов.Питание для сердцаТут все строго: нужно полностью исключить сахар и быстрые углеводы, жирные и жареные блюда. Самое полезное питание для сердца – это средиземноморская диета, которая содержит много сырых овощей, фруктов и зелени.А еще нужно следить за холестерином и раз в год сдавать кровь. В рамках диспансеризации это можно сделать бесплатно, напомнил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избавиться от привычки переедать Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога Вкусно и полезно: врач-диетолог назвала идеальные варианты завтрака
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здоровье, зож, спорт, общество, совет эксперта
Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
Кардиолог: сколько времени нужно ходить в день для максимальной пользы организму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Самая полезная нагрузка на сердце – это ходьба вверх под наклоном, который повышает сложность тренировки и тренирует сердечную мышцу благодаря максимальной частоте сокращений. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий кардиологическим отделением РБК им. Н.А. Семашко Иван Давыдов.
Ходите под наклоном
"Если не можете ходить под наклоном, значит раз в день ходите на протяжение часа комфортным темпом. Торопиться не нужно. Не должно быть жжения или давления в груди, головокружения и учащенного сердцебиения", - пояснил Иван Давыдов.
Желательно контролировать сердечный ритм пульсоксиметром или фитнес-браслетом, уточнил кардиолог.
Ходьба лучше бега
"Ходьба лучше, чем плавание и бег, потому что благотворно действует на сердце и сосуды, позволяет оставаться в тонусе и укрепить сердечную мышцу. Ходьба на протяжение часа в день - это минимальная физическая активность, конечно, лучше больше. Плавайте, только если не можете ходить", - уточнил Иван Давыдов.
Питание для сердца
Тут все строго: нужно полностью исключить сахар и быстрые углеводы, жирные и жареные блюда. Самое полезное питание для сердца – это средиземноморская диета, которая содержит много сырых овощей, фруктов и зелени.
"Сахар и животный жир – самые вредные продукты для сердца. Сливочное и топленое масло, сало нужно выбирать качественное и употреблять в разумных количествах", - поясняет Иван Давыдов.
А еще нужно следить за холестерином и раз в год сдавать кровь. В рамках диспансеризации это можно сделать бесплатно, напомнил эксперт.
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