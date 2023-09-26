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Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
Во вторник, 26 сентября, спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T07:01
2023-09-26T07:01
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олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Во вторник, 26 сентября, спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал советник главы в своем Telegram-канале.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории громко – власти назвали причинуВ Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФВ центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно
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новости крыма, крым, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, старый крым, общество, джанкойский район, красногвардейский район
Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко

Во вторник в трех районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы - власти

07:01 26.09.2023
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по СевастополюСаперы МЧС утилизируют боеприпас времен Великой Отечественной войны
Саперы МЧС утилизируют боеприпас времен Великой Отечественной войны
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Во вторник, 26 сентября, спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район) и селе Вольное Джанкойского района. Время проведения работ - с 13 до 15 часов. Также уничтожать боеприпасы будут в городе Старый Крым с 11.00 до 13.00.
"Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал советник главы в своем Telegram-канале.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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Новости КрымаКрымОлег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяСтарый КрымОбществоДжанкойский районКрасногвардейский район
 
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Заголовок открываемого материала
07:01Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
06:34Цифровые документы в России: что важно знать
06:03Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
00:01Солнце и ветер - чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
22:58Главное за день: 25 сентября
22:37Главные новости Крыма: 25 сентября
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21:52Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
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21:44Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
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