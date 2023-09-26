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Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
Во вторник, 26 сентября, спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T07:01
2023-09-26T07:01
2023-09-26T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Во вторник, 26 сентября, спецслужбы будут утилизировать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал советник главы в своем Telegram-канале.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории громко – власти назвали причинуВ Севастополе предупредили о повторном подрыве конструкций штаба ЧФВ центре Феодосии работают саперы, улицы перекрыты – что известно
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, старый крым, общество, джанкойский район, красногвардейский район
Работы по утилизации боеприпасов - в трех районах Крыма будет громко
Во вторник в трех районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы - власти