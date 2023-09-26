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Готовившиеся ограбить инкассаторов крымчане получили длительные сроки - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Готовившиеся ограбить инкассаторов крымчане получили длительные сроки
Готовившиеся ограбить инкассаторов крымчане получили длительные сроки - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Готовившиеся ограбить инкассаторов крымчане получили длительные сроки
Двое крымчан приговорены к длительным срокам заключения за подготовку нападения на инкассаторов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T13:16
2023-09-26T13:16
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Двое крымчан приговорены к длительным срокам заключения за подготовку нападения на инкассаторов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Ранее сообщалось, что злоумышленники планировали напасть на сотрудников инкассаторской службы в поселке Октябрьское Красногвардейского района республики.В суде установлено, что в ходе подготовки преступления подсудимые вели слежку за работой сотрудников инкассаторской службы на месте готовящегося преступления. Кроме того они тренировались в стрельбе из раннее приобретенного автомата модели "АКС-74У" с использованием боеприпасов. Также один из подельников похитил регистрационные знаки с автомобиля для конспирации транспорта во время совершения преступления.Предварительное следствие по уголовному делу проводилось отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции №1 "Железнодорожный СУ УМВД России по г. Симферополю".В ходе судебного заседания сотрудники надзорного ведомства представили доказательства виновности фигурантов дела. В результате Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчин к 6 годам 10 месяцам и 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима. Кроме того соучастник, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лишен права управления всеми видами транспортных средств на 1 год 11 месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:За хищение 39 миллионов в Крыму инкассатора приговорили к 4 годам тюрьмыОружие и 4,2 млн: в Крыму будут судить напавших на инкассатора грабителейЗа разбойное нападение на инкассатора крымчанин получил 16 лет
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крым, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, новости, красногвардейский район, мвд по республике крым
Готовившиеся ограбить инкассаторов крымчане получили длительные сроки

Суд приговорил готовивших нападение на инкассаторов крымчан к длительным срокам

13:16 26.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Двое крымчан приговорены к длительным срокам заключения за подготовку нападения на инкассаторов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Ранее сообщалось, что злоумышленники планировали напасть на сотрудников инкассаторской службы в поселке Октябрьское Красногвардейского района республики.
В суде установлено, что в ходе подготовки преступления подсудимые вели слежку за работой сотрудников инкассаторской службы на месте готовящегося преступления. Кроме того они тренировались в стрельбе из раннее приобретенного автомата модели "АКС-74У" с использованием боеприпасов. Также один из подельников похитил регистрационные знаки с автомобиля для конспирации транспорта во время совершения преступления.
"В конце марта 2023 года в арендованном автомобиле под управлением одного из соучастников, находящегося в состоянии опьянения, сотрудниками ДПС было обнаружено и изъято приобретенное оружие и боеприпасы к нему", – говорится в сообщении. Также правоохранители изъяли из авто перчатки, маски и сменную одежду злоумышленников.
Предварительное следствие по уголовному делу проводилось отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции №1 "Железнодорожный СУ УМВД России по г. Симферополю".
В ходе судебного заседания сотрудники надзорного ведомства представили доказательства виновности фигурантов дела. В результате Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчин к 6 годам 10 месяцам и 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима. Кроме того соучастник, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лишен права управления всеми видами транспортных средств на 1 год 11 месяцев.
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Дело вилинских инкассаторов: самый громкий "глухарь" КрымаЭто дело потрясло всю страну. 10 ноября 1974 года в Крыму расстреляли водителя и кассира крупного колхоза, которые везли зарплату. Дело так и осталось нераскрытым. Корреспондент РИА Новости Крым нашел оперативников и сотрудников колхоза, которые рассказали подробности громкого "дела вилинских инкассаторов".
 
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