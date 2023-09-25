https://crimea.ria.ru/20230925/sukho-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1131620612.html

Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник

Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T00:01

2023-09-25T00:01

2023-09-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28. градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днем +25…+27.25-26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект бабочки: почему ошибаются синоптикиГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годыВ Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках

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севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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