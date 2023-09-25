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Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T00:01
2023-09-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28. градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днем +25…+27.25-26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект бабочки: почему ошибаются синоптикиГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годыВ Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник сухая и солнечная погода

00:01 25.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье +16…21, днем воздух прогреется до +23…+28, в горах до +17…+23 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28. градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днем +25…+27.
25-26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
23:44Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
22:29Главное за день: 24 сентября
22:16Столкновения на севере Косово: Вучич выступил перед нацией
21:54Духи как проблема – как и что носить в офис
21:41В Европе призвали НАТО бомбить Белград
21:06Новая атака на Курскую область: ВСУ запустили дрон
20:21В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
19:42Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
19:16Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?
18:55Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
18:24Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
17:48В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся
17:02Пожар в Севастополе ликвидировали
16:52Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
16:24Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
16:01В Грузии произошло второе за день землетрясение
15:43Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
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