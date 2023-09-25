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Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T00:01
2023-09-25T00:01
2023-09-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28. градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днем +25…+27.25-26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффект бабочки: почему ошибаются синоптикиГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годыВ Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
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ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник сухая и солнечная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье +16…21, днем воздух прогреется до +23…+28, в горах до +17…+23 градусов", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28. градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов, днем +25…+27.
25-26 сентября в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
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