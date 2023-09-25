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РНКБ профинансировал строительство первого в Крыму мультиформатного ЖК
РНКБ профинансировал строительство первого в Крыму мультиформатного ЖК - РИА Новости Крым, 25.09.2023
РНКБ профинансировал строительство первого в Крыму мультиформатного ЖК
первого в Крыму мультиформатного малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T14:59
2023-09-25T14:59
2023-09-25T14:59
рнкб (пао)
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банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, предоставил финансирование группе компаний "ИнтерСтрой" в размере более одного миллиарда рублей на строительство первого в Крыму мультиформатного малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса, сообщает пресс-служба банка.На территории жилого комплекса запланировано строительство двух детских садов и школы, торгового комплекса и бизнес-центра. В микрорайоне также предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки, зона выгула собак и многое другое."Такого рода мультиформатные комплексы, с этажностью домов не выше сосен – редкость. <…> Мы умышленно решили пойти на низкую этажность, чтобы выдать непривычную для республики философию жилищной застройки, тем самым ломая стереотипы об исключительности высокоэтажек", – отметил, в свою очередь, руководитель проектами группы компаний "ИнтерСтрой" в Республике Крым Дмитрий Макуха, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), крым, жилье, жилье в крыму, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, предоставил финансирование группе компаний "ИнтерСтрой" в размере более одного миллиарда рублей на строительство первого в Крыму мультиформатного малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса, сообщает пресс-служба банка.
"Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с группой компаний "ИнтерСтрой" на полуострове появляются новые современные жилые комплексы", - цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
На территории жилого комплекса запланировано строительство двух детских садов и школы, торгового комплекса и бизнес-центра. В микрорайоне также предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки, зона выгула собак и многое другое.
"Такого рода мультиформатные комплексы, с этажностью домов не выше сосен – редкость. <…> Мы умышленно решили пойти на низкую этажность, чтобы выдать непривычную для республики философию жилищной застройки, тем самым ломая стереотипы об исключительности высокоэтажек", – отметил, в свою очередь, руководитель проектами группы компаний "ИнтерСтрой" в Республике Крым Дмитрий Макуха, слова которого приводятся в сообщении.