https://crimea.ria.ru/20230925/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-pervogo-v-krymu-multiformatnogo-zhk-1131649284.html

РНКБ профинансировал строительство первого в Крыму мультиформатного ЖК

РНКБ профинансировал строительство первого в Крыму мультиформатного ЖК - РИА Новости Крым, 25.09.2023

РНКБ профинансировал строительство первого в Крыму мультиформатного ЖК

первого в Крыму мультиформатного малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T14:59

2023-09-25T14:59

2023-09-25T14:59

рнкб (пао)

крым

жилье

жилье в крыму

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, предоставил финансирование группе компаний "ИнтерСтрой" в размере более одного миллиарда рублей на строительство первого в Крыму мультиформатного малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса, сообщает пресс-служба банка.На территории жилого комплекса запланировано строительство двух детских садов и школы, торгового комплекса и бизнес-центра. В микрорайоне также предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки, зона выгула собак и многое другое."Такого рода мультиформатные комплексы, с этажностью домов не выше сосен – редкость. <…> Мы умышленно решили пойти на низкую этажность, чтобы выдать непривычную для республики философию жилищной застройки, тем самым ломая стереотипы об исключительности высокоэтажек", – отметил, в свою очередь, руководитель проектами группы компаний "ИнтерСтрой" в Республике Крым Дмитрий Макуха, слова которого приводятся в сообщении.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, жилье, жилье в крыму, банк