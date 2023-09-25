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"Пойдем своим путем": в Крыму ответили на закон Украины о нацменьшинствах - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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"Пойдем своим путем": в Крыму ответили на закон Украины о нацменьшинствах
"Пойдем своим путем": в Крыму ответили на закон Украины о нацменьшинствах - РИА Новости Крым, 25.09.2023
"Пойдем своим путем": в Крыму ответили на закон Украины о нацменьшинствах
Верховная Рада Украины приняла законопроект о нацменьшинствах, который вполне ожидаемо не будет касаться русскоязычного населения страны. В этих условиях защита РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T17:52
2023-09-25T17:52
украина
крым
россия
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости
русский народ
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла законопроект о нацменьшинствах, который вполне ожидаемо не будет касаться русскоязычного населения страны. В этих условиях защита русской культуры и русской цивилизации на территории бывшей Украины возможна только в ходе спецоперации на территории сопредельного государства. Такую мысль высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.По информации из украинских СМИ, новый документ разрешает "использование языков нацменьшинств в рекламе", а также "во время различных мероприятий" и в случае оказания помощи. Кроме того, уточняется порядок определения сел и городов, в которых нацменьшинства представляют большинство.Комментируя данный законопроект, Константинов отметил, что теперь нацменьшинствам на Украине будет разрешено преподавать в школах на своих языках, но при условии, что будет "достигнут баланс с преподаванием на украинском". В первую очередь речь идет о венгерском и румынском языках, преподавание на русском языке не обсуждалось.При этом глава крымского парламента отмечает, что "в Совете Европы Украине ясно дали понять, что права русскоязычных тоже должны быть защищены". Однако на такой шаг "Киев пойти не может, даже имея в виду вступление в ЕС". Константинов полагает, что украинские депутаты думают, что в "Европе это изъятие из нового закона "не заметят"."Не следует нам дожидаться защиты русской культуры и русской цивилизации на территории бывшей Украины. Мы это сделаем сами, в ходе специальной военной операции. Другого пути нам просто не оставили. Что ж, пойдем своим путем. До полной Победы", - написал он.Ранее, комментируя новый украинский закон о нацменьшинствах, эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева, предположила, что на Украине могут появиться концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма""Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на УкраинеВенгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти
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РИА Новости Крым
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украина, крым, россия, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, русский народ, русский язык
"Пойдем своим путем": в Крыму ответили на закон Украины о нацменьшинствах

Константинов: защита русской культуры на территории бывшей Украины возможна в ходе СВО

17:52 25.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины приняла законопроект о нацменьшинствах, который вполне ожидаемо не будет касаться русскоязычного населения страны. В этих условиях защита русской культуры и русской цивилизации на территории бывшей Украины возможна только в ходе спецоперации на территории сопредельного государства. Такую мысль высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
По информации из украинских СМИ, новый документ разрешает "использование языков нацменьшинств в рекламе", а также "во время различных мероприятий" и в случае оказания помощи. Кроме того, уточняется порядок определения сел и городов, в которых нацменьшинства представляют большинство.
"При этом русских этот законопроект, как и следовало ожидать, касаться не будет. Впрочем, и сам этот законопроект принят под давлением ЕС — как одно из условий дальнейшей украинской евроинтеграции. Он поправляет совсем уж дискриминационные положения ныне действующего закона", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.
Комментируя данный законопроект, Константинов отметил, что теперь нацменьшинствам на Украине будет разрешено преподавать в школах на своих языках, но при условии, что будет "достигнут баланс с преподаванием на украинском". В первую очередь речь идет о венгерском и румынском языках, преподавание на русском языке не обсуждалось.
При этом глава крымского парламента отмечает, что "в Совете Европы Украине ясно дали понять, что права русскоязычных тоже должны быть защищены". Однако на такой шаг "Киев пойти не может, даже имея в виду вступление в ЕС". Константинов полагает, что украинские депутаты думают, что в "Европе это изъятие из нового закона "не заметят".
"Не следует нам дожидаться защиты русской культуры и русской цивилизации на территории бывшей Украины. Мы это сделаем сами, в ходе специальной военной операции. Другого пути нам просто не оставили. Что ж, пойдем своим путем. До полной Победы", - написал он.
Ранее, комментируя новый украинский закон о нацменьшинствах, эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева, предположила, что на Украине могут появиться концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны.
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УкраинаКрымРоссияВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новостирусский народРусский язык
 
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