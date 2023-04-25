https://crimea.ria.ru/20230425/eto-izdevatelstvo---lavrov-o-diskriminatsii-russkikh-lyudey-na-ukraine-1128365215.html
"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине
"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине - РИА Новости Крым, 25.04.2023
"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине
Международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств на Украине, особенно в отношении русских людей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T21:54
2023-04-25T21:54
2023-04-25T21:54
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств на Украине, особенно в отношении русских людей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.По словам Лаврова, Россия постоянно обращает внимание международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ на бедственное положение представителей национальных меньшинств, в том числе русских, однако реакции нет.Также глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о том, что через Венецианскую комиссию Совет Европы ранее вынес вердикт, что Украина должна принять новый отдельный закон о национальных меньшинствах."В нем написано, что гарантируются все без исключения права национальных меньшинств в том объеме, в котором это предусмотрено действующим законодательством. То есть, в том объеме, в котором они были усечены практически до нуля. Это издевательство над правосудием, над чем угодно", — заключил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовЛавров оценил намерение Байдена снова идти в президентыОпасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, оон, совет безопасности оон, новости
"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине
Лавров высказался о дискриминации на Украине национальных меньшинств
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств на Украине, особенно в отношении русских людей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.
По словам Лаврова, Россия постоянно обращает внимание международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ на бедственное положение представителей национальных меньшинств, в том числе русских, однако реакции нет.
"Мы хотим, чтобы люди, которые считают себя причастными к русскому языку, русской культуре, религии, которую они исповедовали всегда через Украинскую православную церковь, чтобы эти люди не подвергались дискриминации, не подвергались гонениям и угрозе истребления", - сказал Лавров.
Также глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о том, что через Венецианскую комиссию Совет Европы ранее вынес вердикт, что Украина должна принять новый отдельный закон о национальных меньшинствах.
"В нем написано, что гарантируются все без исключения права национальных меньшинств в том объеме, в котором это предусмотрено действующим законодательством. То есть, в том объеме, в котором они были усечены практически до нуля. Это издевательство над правосудием, над чем угодно", — заключил министр.
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