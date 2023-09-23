https://crimea.ria.ru/20230923/kak-poluchit-blagoustroennyy-dvor--instruktsiya-ot-onf-1131575923.html

Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ

Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ

Добиться включения двора многоэтажки в программу благоустройства помогут обращения к местным депутатам, при этом активность граждан не только ускорит процесс,... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T19:37

2023-09-23T19:37

2023-09-23T19:37

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Добиться включения двора многоэтажки в программу благоустройства помогут обращения к местным депутатам, при этом активность граждан не только ускорит процесс, но и поможет избежать некачественного ремонта двора, если работы уже начались. Советы на этот счет в пресс-центра РИА Новости Крым дал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора организации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук.В диалоге с депутатомПо его словам, повысить шансы на благоустройство конкретной дворовой территории помогут обращения к местным депутатам - чем активнее жильцы будут взаимодействовать с народными избранниками, тем быстрее получится продвинуть вопрос.Ответственный подходЕсли ваш двор уже попал в программу благоустройства, нужно проявлять активную гражданскую позицию на всех этапах ремонта: без контроля жителей, по словам Бышука, работа часто получается некачественной.Программа благоустройства была начата в 2016 году при поддержке Президента РФ в рамках национального проекта "Комфортная городская среда". С 2017 года качество работ в Крыму контролируют представители ОНФ. По их статистике, за это время качество работ по благоустройству основных элементов -дорог и тротуарам - значительно улучшилось. Однако остаются проблемы нестыковки работ коммунальщиков, администраций, подрядчиков и управляющих компаний, а также объекты, по которым затягиваются сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи городах Крыма благоустроят площади и скверыКак благоустраивают дворы и скверы в Крыму – "ЖКХ-Контроль"Крым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, городская среда, олег бышук, совет эксперта, онф, крым, новости крыма