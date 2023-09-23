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Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ
Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ
Добиться включения двора многоэтажки в программу благоустройства помогут обращения к местным депутатам, при этом активность граждан не только ускорит процесс,... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T19:37
2023-09-23T19:37
благоустройство
городская среда
олег бышук
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Добиться включения двора многоэтажки в программу благоустройства помогут обращения к местным депутатам, при этом активность граждан не только ускорит процесс, но и поможет избежать некачественного ремонта двора, если работы уже начались. Советы на этот счет в пресс-центра РИА Новости Крым дал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора организации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук.В диалоге с депутатомПо его словам, повысить шансы на благоустройство конкретной дворовой территории помогут обращения к местным депутатам - чем активнее жильцы будут взаимодействовать с народными избранниками, тем быстрее получится продвинуть вопрос.Ответственный подходЕсли ваш двор уже попал в программу благоустройства, нужно проявлять активную гражданскую позицию на всех этапах ремонта: без контроля жителей, по словам Бышука, работа часто получается некачественной.Программа благоустройства была начата в 2016 году при поддержке Президента РФ в рамках национального проекта "Комфортная городская среда". С 2017 года качество работ в Крыму контролируют представители ОНФ. По их статистике, за это время качество работ по благоустройству основных элементов -дорог и тротуарам - значительно улучшилось. Однако остаются проблемы нестыковки работ коммунальщиков, администраций, подрядчиков и управляющих компаний, а также объекты, по которым затягиваются сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:В семи городах Крыма благоустроят площади и скверыКак благоустраивают дворы и скверы в Крыму – "ЖКХ-Контроль"Крым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
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благоустройство, городская среда, олег бышук, совет эксперта, онф, крым, новости крыма
Как получить благоустроенный двор – инструкция от ОНФ

Эксперты ОНФ пояснили, как завести свой двор в программу благоустройства

19:37 23.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Добиться включения двора многоэтажки в программу благоустройства помогут обращения к местным депутатам, при этом активность граждан не только ускорит процесс, но и поможет избежать некачественного ремонта двора, если работы уже начались. Советы на этот счет в пресс-центра РИА Новости Крым дал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора организации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук.

В диалоге с депутатом

"Раньше благоустройство дворовых территорий происходило за счет федерального бюджета. Собственник подавали в администрацию заявление и протокол общего собрания с решением о готовности жильцов принимать трудовое соучастие в процессе. Теперь дворы благоустраиваются за средства правительства Москвы и процедура немного изменилась: по-прежнему нужно обратиться с заявлением в администрацию, которая на основании обращений граждан, с учетом состояния дворов, их аварийности примет решение", - рассказывает Бышук.
По его словам, повысить шансы на благоустройство конкретной дворовой территории помогут обращения к местным депутатам - чем активнее жильцы будут взаимодействовать с народными избранниками, тем быстрее получится продвинуть вопрос.

Ответственный подход

Если ваш двор уже попал в программу благоустройства, нужно проявлять активную гражданскую позицию на всех этапах ремонта: без контроля жителей, по словам Бышука, работа часто получается некачественной.
"Дело в том, что подрядчик, не проживая на территории, не знает многих нюансов: например, куда идет вода во время сильного ливня, где с максимальным удобством для жильцов расположить парковку, а где - детскую площадку. Вообще все действия должны быть согласованы с жильцами еще на этапе проектирования, затем собственники должны вести внимательный контроль", - советует эксперт.
Программа благоустройства была начата в 2016 году при поддержке Президента РФ в рамках национального проекта "Комфортная городская среда". С 2017 года качество работ в Крыму контролируют представители ОНФ. По их статистике, за это время качество работ по благоустройству основных элементов -дорог и тротуарам - значительно улучшилось. Однако остаются проблемы нестыковки работ коммунальщиков, администраций, подрядчиков и управляющих компаний, а также объекты, по которым затягиваются сроки.
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