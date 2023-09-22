https://crimea.ria.ru/20230922/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole-polsotni-ulits-ostanutsya-bez-sveta-1131586167.html

Массовое отключение: в Симферополе полсотни улиц останутся без света

Массовое отключение: в Симферополе полсотни улиц останутся без света - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Массовое отключение: в Симферополе полсотни улиц останутся без света

Жители нескольких районов Симферополя в пятницу останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T06:39

2023-09-22T06:39

2023-09-22T06:39

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Жители нескольких районов Симферополя в пятницу останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в "Крымэнерго".По данным предприятия, с 8 утра не будет почти на 50 улицах в Центральном и Киевском районах.Света не будет по адресам: ул. Войкова (Караманова), 2-14а, 3-5; ул. Севастопольская/ул. Эстонская, 58/2; ул. Лихого, 1-7; ул. Севастопольская, 66, 31; ул. Парковая, 2; 1-7; пер. Парковый, 2-4, 1-3; ул. Тамбовская, 34-36, 37-51; ул. Бульварная, 2-4/5, 1/66-9; ул. Батурина, 2-14, 1-11; ул. Поповкина, 3; ул. Севастопольская – ул. Объездная (светофор); туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20, 3-7; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; Ангарская, 36-38, 1а, 39/22-59; ул. Генерала Захарова, 4, 12-22, 1-15а; ул. Жидкова, 74-76, 65/5; ул. Коммунальная, 6, 1а,15; ул. Полигонная, 70-124, 81-127; ул. Артиллерийская, 92-94А; ул. Козлова, 120-164, 71-99; ул. Красноармейская, 168; пер. Черноморский, 2/14-10/93, 1/16-9; ул. Черноморская, 2-20, 1/77-27; ул. Винницкая, 146-172, 13-23; ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-174, 131-159; ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160, 90, 139-167; пер. Конечный, 2-16, 5-13; ул. Петровская балка, 318-340, 285-305; ул. Производственная, 6-56; ул. Тарабукина, 165-167 (нечет); пр-зд Второй Петровский, 1-3 (нечет); ул. Запорожская, 4/9, 15-41 (нечет); ул. Запорожская/пер. Строителей, 10/2Б; ул. Строителей, 14/14; пер. Строителей, 6-14 (чет), 5-13 (нечет); ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет); пер. Широкий, 2-14 (чет), 1-19 (нечет); ул. Москалева, 9/2; ул. Семашко, 3-17 (нечет), 13/6;ул. Набережная, 83-87А (нечет);ул. Гагарина, 13А, 13/1.Энергетики планируют завершить работы к 17:00.Кроме того, в Симферопольском районе без электричества останутся жители сел Чистенькое, Пионерское, Мазанка, Леснолесье, Красновка, Соловьевка и Опушки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте дали свет – последствия аварии устраненыРайоны, кварталы: как появлялся северо-восточный СимферопольВ Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП

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