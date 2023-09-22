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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Крымский мост открыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:01
2023-09-22T14:01
2023-09-22T14:12
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив перекрыли для проезда в 12:50. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось чуть более часа, после чего проезд возобновили.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Транспортный переход через Керченский пролив перекрыли для проезда в 12:50. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось чуть более часа, после чего проезд возобновили.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.