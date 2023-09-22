https://crimea.ria.ru/20230922/krymskiy-most-otkryt-1131599816.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Крымский мост открыт

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T14:01

2023-09-22T14:01

2023-09-22T14:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив перекрыли для проезда в 12:50. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось чуть более часа, после чего проезд возобновили.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.

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крым

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тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма