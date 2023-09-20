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ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе
ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе
Серия деловых игр "Время денег" от банка ПСБ прошла в Симферополе, благодаря чему жители могли повысить свою финансовую грамотность, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T16:45
2023-09-20T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Серия деловых игр "Время денег" от банка ПСБ прошла в Симферополе, благодаря чему жители могли повысить свою финансовую грамотность, сообщает пресс-служба банка.Участниками встреч стали представители органов государственной власти, бюджетного сектора и общественных организаций Республики Крым.В пресс-службе отметили, что "Время денег" – настольная игра, предполагающая командный формат участия. Методику разработала образовательная платформа банка – Академия ПСБ. Основная задача – научить игроков грамотно управлять собственным капиталом. По сценарию участникам необходимо пройти три круга - три уровня финансовой грамотности, двигаясь от финансового беспорядка к дисциплине. На своем пути игроки сталкиваются с различными ситуациями, связанными с тратами, накоплениями, инвестициями, ипотечной нагрузкой. Побеждает команда, участники которой смогли первыми собрать сумму, необходимую для реализации финансовой цели.В свою очередь, министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко отметил, что две игры, которые банк организовал в Симферополе, проходили в рамках плана мероприятий по повышению доступности финансовых услуг для населения Республики Крым на 2023-2024 годы. Он считает, что умение грамотно распоряжаться собственным капиталом, защитить свои сбережения от мошенников сегодня актуальны для каждого человека.
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банк, промсвязьбанк (псб), крым, экономика, общество, новости крыма, новости

ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе

16:45 20.09.2023 (обновлено: 16:46 20.09.2023)
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБ ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе
ПСБ провел серию игр для повышения финансовой грамотности в Симферополе
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Серия деловых игр "Время денег" от банка ПСБ прошла в Симферополе, благодаря чему жители могли повысить свою финансовую грамотность, сообщает пресс-служба банка.
Участниками встреч стали представители органов государственной власти, бюджетного сектора и общественных организаций Республики Крым.
В пресс-службе отметили, что "Время денег" – настольная игра, предполагающая командный формат участия. Методику разработала образовательная платформа банка – Академия ПСБ. Основная задача – научить игроков грамотно управлять собственным капиталом. По сценарию участникам необходимо пройти три круга - три уровня финансовой грамотности, двигаясь от финансового беспорядка к дисциплине. На своем пути игроки сталкиваются с различными ситуациями, связанными с тратами, накоплениями, инвестициями, ипотечной нагрузкой. Побеждает команда, участники которой смогли первыми собрать сумму, необходимую для реализации финансовой цели.
"ПСБ активно занимается просвещением населения по вопросам финансовой грамотности. Деловая игра "Время денег" – один из элементов этой работы. Она позволяет в понятной, доступной игровой форме помочь людям разобраться в финансовых вопросах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Мы стремимся быть для наших клиентов не только надежным партнером, но и консультантом, помогающим избегать финансовых ошибок", – приводятся в сообщении слова управляющего Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой.​
В свою очередь, министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко отметил, что две игры, которые банк организовал в Симферополе, проходили в рамках плана мероприятий по повышению доступности финансовых услуг для населения Республики Крым на 2023-2024 годы. Он считает, что умение грамотно распоряжаться собственным капиталом, защитить свои сбережения от мошенников сегодня актуальны для каждого человека.
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